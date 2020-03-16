Sefer saatlerine tatil düzenlemesi

EGO Genel Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi üzerine, metro ve otobüs saatlerinde de düzenlemeye gitti. Kurumdan yapılan açıklamada, EGO’ya bağlı toplu taşıma araçlarının bugünden itibaren ‘Yarıyıl Tatili Servis Programı’ ile hizmet vereceği duyuruldu. EGO’nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

“Milli Eğitim Bakanlığı kararı doğrultusunda 16-30 Mart tarihleri arasında eğitime ara verilmiştir. Toplu taşıma hizmeti veren EGO Genel Müdürlüğü’nce, bu tarihler arasında toplu taşıma hatlarının (Otobüs, Metro ve Ankaray) servis saatleri yeniden düzenlenmiştir. 16 Mart Pazartesi (bugün) gününden itibaren toplu taşıma araçlarımız, ‘Yarıyıl Tatili Servis Programı’ uygulamasıyla hizmet verecektir.”

YENİ SEFER ARALIKLARI

Düzenleme kapsamında metro ve Ankaray’ın hafta içi saat ve sefer aralıkları şöyle olacak:

ÇAYYOLU-SİNCAN METROSU

06.00-07.00: 9 dakika

07.00-09.30: 4.5 dakika

09.30-16.00: 7 dakika

16.00-20.00: 5 dakika

20.00-23.00: 9 dakika

23.00-01.00: 15 dakika

KEÇİÖREN METROSU

06.00-07.00: 10 dakika

07.00-09.30: 6 dakika

09.30-16.00: 8 dakika

16.00-20.00: 6 dakika

20.00-23.00: 10 dakika

23.00-01.00: 15 dakika

ANKARAY

06.00-08.00: 10 dakika

08.00-19.30: 6 dakika

19.30-20.30: 7 dakika

20.30-00.00: 10 dakika

00.00-00.50: 15 dakika