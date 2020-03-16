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Ankara Haberleri: Sefer saatlerine tatil düzenlemesi

ANKARA HABERLERİ

Sefer saatlerine tatil düzenlemesi

Murat YILMAZ
16.03.2020 - 09:11 |Son Güncelleme :

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından, EGO Genel Müdürlüğü tarafından, metro ve otobüs saatlerinde düzenlemeye gidildi. EGO’ya bağlı toplu taşıma araçları bugünden itibaren ‘Yarıyıl Tatili Servis Programı’ ile hizmet verecek.

Murat YILMAZ

EGO Genel Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi üzerine, metro ve otobüs saatlerinde de düzenlemeye gitti. Kurumdan yapılan açıklamada, EGO’ya bağlı toplu taşıma araçlarının bugünden itibaren ‘Yarıyıl Tatili Servis Programı’ ile hizmet vereceği duyuruldu. EGO’nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

“Milli Eğitim Bakanlığı kararı doğrultusunda 16-30 Mart tarihleri arasında eğitime ara verilmiştir. Toplu taşıma hizmeti veren EGO Genel Müdürlüğü’nce, bu tarihler arasında toplu taşıma hatlarının (Otobüs, Metro ve Ankaray) servis saatleri yeniden düzenlenmiştir. 16 Mart Pazartesi (bugün) gününden itibaren toplu taşıma araçlarımız, ‘Yarıyıl Tatili Servis Programı’ uygulamasıyla hizmet verecektir.”

YENİ SEFER ARALIKLARI

Düzenleme kapsamında metro ve Ankaray’ın hafta içi saat ve sefer aralıkları şöyle olacak:

ÇAYYOLU-SİNCAN METROSU

06.00-07.00: 9 dakika

07.00-09.30: 4.5 dakika

09.30-16.00: 7 dakika

16.00-20.00: 5 dakika

20.00-23.00: 9 dakika

23.00-01.00: 15 dakika

KEÇİÖREN METROSU

06.00-07.00: 10 dakika

07.00-09.30: 6 dakika

09.30-16.00: 8 dakika

16.00-20.00: 6 dakika

20.00-23.00: 10 dakika

23.00-01.00: 15 dakika

ANKARAY

06.00-08.00: 10 dakika

08.00-19.30: 6 dakika

19.30-20.30: 7 dakika

20.30-00.00: 10 dakika

00.00-00.50: 15 dakika

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sefer saatlerine tatil düzenlemesi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Mart 2020 tarihinde saat 09 11’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sefer saatlerine tatil düzenlemesi haberi güncellenecektir.

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