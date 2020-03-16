Sefer saatlerine tatil düzenlemesi

EGO Genel Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi üzerine, metro ve otobüs saatlerinde de düzenlemeye gitti. Kurumdan yapılan açıklamada, EGO’ya bağlı toplu taşıma araçlarının bugünden itibaren ‘Yarıyıl Tatili Servis Programı’ ile hizmet vereceği duyuruldu. EGO’nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ
“Milli Eğitim Bakanlığı kararı doğrultusunda 16-30 Mart tarihleri arasında eğitime ara verilmiştir. Toplu taşıma hizmeti veren EGO Genel Müdürlüğü’nce, bu tarihler arasında toplu taşıma hatlarının (Otobüs, Metro ve Ankaray) servis saatleri yeniden düzenlenmiştir. 16 Mart Pazartesi (bugün) gününden itibaren toplu taşıma araçlarımız, ‘Yarıyıl Tatili Servis Programı’ uygulamasıyla hizmet verecektir.”
YENİ SEFER ARALIKLARI
Düzenleme kapsamında metro ve Ankaray’ın hafta içi saat ve sefer aralıkları şöyle olacak:
ÇAYYOLU-SİNCAN METROSU
06.00-07.00: 9 dakika
07.00-09.30: 4.5 dakika
09.30-16.00: 7 dakika
16.00-20.00: 5 dakika
20.00-23.00: 9 dakika
23.00-01.00: 15 dakika
KEÇİÖREN METROSU
06.00-07.00: 10 dakika
07.00-09.30: 6 dakika
09.30-16.00: 8 dakika
16.00-20.00: 6 dakika
20.00-23.00: 10 dakika
23.00-01.00: 15 dakika
ANKARAY
06.00-08.00: 10 dakika
08.00-19.30: 6 dakika
19.30-20.30: 7 dakika
20.30-00.00: 10 dakika
00.00-00.50: 15 dakika
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