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Ankara Haberleri: Savunmada 1 numara

ANKARA HABERLERİ

Savunmada 1 numara

Zeynep KAHVECİ/AA
10.07.2020 - 00:19 |Son Güncelleme :

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Başkent, yılın ilk yarısında yaklaşık 3,6 milyar dolarlık ihracat yaptı. Ürünler dünyanın 202 noktasına ulaşırken, Ankara, savunma ve havacılık sanayisi sektöründen yapılan 330,9 milyon dolarlık ihracatla bu alanda en fazla dış satıma imza atan şehir oldu.

Zeynep KAHVECİ/AA

Ankara, yılın ilk yarısında yaklaşık 3,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, satılan ürünler dünyanın 202 noktasına ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, Ankara, ocak-haziran döneminde en çok ihracat yapan şehirler arasında 5'inci sırada yer aldı. Söz konusu dönemde Başkent’in ihracatı, koronavirüs salgınının da etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 azalarak 3 milyar 595 milyon 189 bin dolar düzeyinde gerçekleşti. Şehirden gerçekleştirilen dış satım, şubat, mart, nisan ve mayıs boyunca aylık bazda düşüş kaydetmesinin ardından, haziranda bir önceki aya göre yüzde 24,6 yükselerek 677 milyon 477 bin dolar oldu. Başkent’in ihracatı dünyada ve Türkiye'de COVID-19 tedbirlerinin yoğunlaştığı şubatta yüzde 1,5, martta yüzde 14,9, nisanda yüzde 17,1 ve mayısta yüzde 29 gerilemişti.

202’YE YÜKSELDİ

Ankaralı ihracatçılar geçen yılın ilk yarısında 197 ülke ve serbest ticaret bölgesine ürünlerini ulaştırırken, bu yılın aynı döneminde söz konusu rakam 202'ye yükseldi. Cebelitarık, Yeşil Burun Adaları, Dominik, Mayotte, Guam, Makao ve Esvatini geçen yıl ihracat yapılmayıp, bu yıl ürün satılan bölgeler arasında yerini aldı. Ocak-haziran döneminde Ankara'nın ihracatında lider ülke, 325,8 milyon dolarla ABD oldu. Bu sıralamada ABD'yi 297,4 milyon dolarla Almanya, 252,8 milyon dolarla Çin, 155 milyon dolarla Irak ve 145,1 milyon dolarla İtalya takip etti.

Öte yandan Ankara, yılın ilk yarısında savunma ve havacılık sanayisi sektöründen yapılan 330,9 milyon dolarlık ihracatla bu alanda en fazla dış satıma imza atan şehir olarak öne çıktı. Başkent, bu sektörde ülkenin toplam dış satımının yüzde 35,8'ini omuzladı.

Savunmada 1 numara

TİM verilerine göre yılın ilk yarısında Ankara’dan, madencilik ürünlerinden hazır giyime, deri mamullerinden mücevhere, meyve-sebzeden zeytin ve zeytinyağına, makine ve aksamlarından halıya pek çok kalem ürün ihraç edildi.

Savunmada 1 numara

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Savunmada 1 numara hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Temmuz 2020 tarihinde saat 00 19’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Savunmada 1 numara haberi güncellenecektir.

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