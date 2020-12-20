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Ankara Haberleri: Sarı tarifeye zam geldi

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Sarı tarifeye zam geldi

Murat YILMAZ
20.12.2020 - 00:30 |Son Güncelleme :

Ankara’da taksi ücretlerine zam geldi.

Murat YILMAZ

Taksimetre açılış ücreti 4.60 TL’den 5 TL’ye, kilometre başına ücret de 3.40 TL’den 3.70 TL’ye çıktı. Bindi indi ücreti ise 10 TL’den 12 TL’ye yükseldi. 7 bin 700 taksiye hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Altındağ İskitler, Seçim Sokak, Yenimahalle Tanzimat Caddesi ve Yayın Sokak’taki 4 noktada taksimetre ayarı yapıldı. Ayarlamayı yaptıran taksiler zamlı tarifeyle hizmet vermeye başladı. Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanvekili Cevdet Kavlak, “Pazartesi itibarıyla tüm taksilerin ayarı yapılmış olur” dedi. Öte yandan ABB ve Altındağ Belediyesi ekipleri de taksimetrelerine ayar yaptıran taksici esnafına çay, su ve sıcak çorba ikramında bulundu. Taksiler, belediyelerin ekipleri tarafından dezenfekte de edildi.

Sarı tarifeye zam geldi

İŞTE YENİ TARİFE

Açılış ücreti: 5 TL.

Kilometre ücreti: 3.70 TL.

Saat ücreti: 24 TL.

Bindi indi ücreti: 12 TL.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sarı tarifeye zam geldi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Aralık 2020 tarihinde saat 00 30’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sarı tarifeye zam geldi haberi güncellenecektir.

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