Sarı tarifeye zam geldi

Taksimetre açılış ücreti 4.60 TL’den 5 TL’ye, kilometre başına ücret de 3.40 TL’den 3.70 TL’ye çıktı. Bindi indi ücreti ise 10 TL’den 12 TL’ye yükseldi. 7 bin 700 taksiye hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Altındağ İskitler, Seçim Sokak, Yenimahalle Tanzimat Caddesi ve Yayın Sokak’taki 4 noktada taksimetre ayarı yapıldı. Ayarlamayı yaptıran taksiler zamlı tarifeyle hizmet vermeye başladı. Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanvekili Cevdet Kavlak, “Pazartesi itibarıyla tüm taksilerin ayarı yapılmış olur” dedi. Öte yandan ABB ve Altındağ Belediyesi ekipleri de taksimetrelerine ayar yaptıran taksici esnafına çay, su ve sıcak çorba ikramında bulundu. Taksiler, belediyelerin ekipleri tarafından dezenfekte de edildi.
İŞTE YENİ TARİFE
Açılış ücreti: 5 TL.
Kilometre ücreti: 3.70 TL.
Saat ücreti: 24 TL.
Bindi indi ücreti: 12 TL.
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