Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Saraçoğlu Mahallesi için hazırladığı ‘Koruma Yenileme ve Yaşatma Projesi’nin Ankara adına doğru bir proje olduğunu belirten Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker, meslek odalarına ise tepki gösterdi. “Saraçoğlu’nu bu haliyle bekletmek kente zarardır” diyen Beker, şu değerlendirmeleri yaptı:

PROJEDE TARİHİ DOKU BOZULMUYOR

“İYİ Parti Grubu olarak Ankara için doğruya doğru, yanlışa yanlış diyoruz. Saraçoğlu Mahallesi için hazırlanan proje Ankara’mız adına doğru bir projedir. Meslek odaları, ‘tarihi doku bozuluyor, rant var’ iddiasıyla dava açıp karşı çıkıyor. Bu projede tarihi doku bozulmuyor. Tarihi doku aynı kalmak şartıyla Ankara’mıza kazandırılan bir proje olduğunu görüyoruz. Körü körüne hemen bir rant olduğunu savunuyorlar. Buradaki dükkânların ne rantı olacak. Bir değişiklik yok, var olan daha da güzelleştiriliyor.

TİCARET RANT OLARAK GÖRÜLMEMELİ

Dünyada böyle tarihi yerlerin hepsinde de ticaret vardır. Bu ticareti rant olarak görmemek lazım. Bu ticaret oranın kazanımıdır. Orada kafelerin, restoranların olması, insanların gelip çay kahve içmesi, yemek yemesi oraya daha da renk katar. Ticaretin olduğu yerde insanlara hem iş kapısı olur hem de oraya canlılık getirir. Dünyanın her yerinde mimari yapıların içinde izinli oynama oluyor. Ama dış yapıyı bozmuyorlar. Burada da dış görünüm bozulmadan içerisinde yapılacak restorasyonlarla ticarete de müsaade verilmesi gerekir. Saraçoğlu kentin merkezinde atıl kaldı. Bu atıl hali yıllardır konuşuluyor daha fazla atıl kalmamalı.”

KENT ADINA BÜYÜK BİR KATMA DEĞERİ VAR

Kent sakinlerinin şehrin içinde böyle bir yere ihtiyacı olduğunu aktaran Beker, “Saraçoğlu’nu bu haliyle bekletmek kente zarardır. Bütün odaların, belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının bu projeye destek vermesi gerekir. Kent adına büyük bir katma değeri var. Kent merkezinde böyle bir yer yok. Kızılay’da son dönemde hareketlilik azalıyor. Bu proje Kızılay’ı tekrar canlandırır, şu anki durumundan en az 10 misli daha canlılık getirir. Ankaralılar için şehrin merkezinde yeni bir nefes alanı oluşur. Dünden bugüne emeği geçen herkesten Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz.”