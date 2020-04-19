Salgınla mücadeleye hazırlıklı girdik

* Dünyanın, Türkiye’nin ve haliyle başkent Ankara’nın da gündemi koronavirüs. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü bu süreçte ne tür çalışmalar yapıyor?

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü olarak salgına karşı verilen topyekûn mücadelede milletimizin sağlığı, ülkemizin geleceği adına tüm birimlerimizle elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Genel olarak yaptığımız çalışmaları, ‘müdürlüğümüz çalışma koşullarının sürece uygun düzenlenmesi’, ‘önleyici tedbirlerin geliştirilmesi ve uygulanması’ ile ‘sosyal yükümlülüklerin yerine getirilmesi’ başlıkları altında toplamak mümkün.

* Ankara Emniyeti olarak bu salgın sürecine hazırlıklı mıydınız? İlk olarak hangi tedbirleri aldınız?

Salgınla mücadeleye hazırlıklı girdiğimizi söyleyebilirim. Yurt dışı kaynaklı bu sorunla karşılaşma olasılığımızın en yüksek olacağını düşündüğümüz yabancı uyruklu şahıslarla ilgili iş ve işlemleri yürüten Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’müzde ivedilikle bazı tedbirler aldık. İşlemlerini gerçekleştirdiğimiz alanlarda hijyen koşullarının üst seviyeye çıkartılması amacıyla periyodik olarak dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdik, ayrıca burada çalışan personelimizi koruyucu araç ve gereçlerle destekledik.

* Peki, vatandaş-polis temasının en yakın olduğu noktalar...

Polis olarak bizim adli ve idari görevlerimiz kesintisiz olarak sürüyor. Personelimizin ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla risk olasılığı en yüksek olan birimimizde hayata geçirdiğimiz tedbirleri çok kısa süre içerisinde tüm birimlerimizde uygulanır hale getirdik. Vatandaşlarımızın yoğun olarak geldiği ve toplu olarak bulundukları trafik tescil, silah ruhsat şube müdürlükleri başta olmak üzere adli işlem yapan birimlerimizin çalışma ortamları, nezarethanelerimiz ve nakil araçlarımızın dezenfekte işlemlerini sürekli hale getirdik. Bu amaçla Ulaştırma Şube Müdürlüğü’müz uhdesinde özel ekip oluşturduk.

* Personeliniz için de önlemler aldınız mı?

Hükümetimiz tarafından uygulamaya konan tedbirler çerçevesinde esnek çalışma sistemine geçtik. Eşi sağlık personeli olan, kronik rahatsızlığı bulunan, hamile veya süt izninde olanlara hizmetleri aksatmayacak şekilde idari izin verdik. Bu sayede salgının olası etkisini minimuma indirmeye çalıştık. Geride bıraktığımız son bir ayda bu hastalığa yakalanan personel sayımızın azlığı bunda başarılı olduğumuzu gösteriyor.

ŞEHİR İÇİNDE UYGULAMA NOKTALARININ SAYISINI ARTTIRDIK

DENETİMLERİMİZE ARALIKSIZ DEVAM EDİYORUZ

* Kente gelirsek, Ankara’nın dört bir yanında sahada olan polis ekipleri koronavirüsle mücadele kapsamında hangi önlemleri alıyor?

Hükümetimiz tarafından ihtiyaç ve zaruriyete binaen salgınla mücadelede kapsamında toplu taşıma araçlarında yolcu kapasitesinin sınırlandırılması, taksilerin trafiğe çıkışının düzenlenmesi, umuma açık yerlerin kapatılması, büyükşehirlerimize giriş-çıkışların sınırlandırılması, hafta sonu sokağa çıkma yasağı gibi bir dizi değişen ve gelişen tedbirler alınmakta. Bu tedbirlerin uygulanması ve denetimi ile beraberinde getirdiği sosyal sorumluluğun üstlenilmesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü olarak bize önemli görevler düşüyor. Bu doğrultuda çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Süreç başladığında yurt dışından tahliye edilen üç binin üzerinde vatandaşımız, ilimize getirilerek karantina sürecini geçirecekleri KYK yurtlarına yerleştirildi. Müdürlüğümüz personeli, vatandaşlarımızın karantina bölgelerine intikali, ihtiyaçlarının karşılanması ve güvenliklerinin sağlanmasında önemli görevler üstlendi. Bu tedbirler daha sonra koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastanelerini kapsayacak şekilde genişletildi. Vatandaşlarımızın zaruri ihtiyaçlarını gidermek amacıyla gittikleri pazar yeri ve marketleri zabıta ekipleri ile birlikte sürekli olarak denetlemekteyiz. Bu kapsamda pazar yerlerine giriş çıkışların tek bir noktadan yapılmasını sağlayarak, tezgâh aralarındaki mesafe, maske- eldiven kullanımını kontrol etmekteyiz. Marketlerde ise çalışma saatleri ile müşteri sınırlaması kuralına uyup uymadığını da denetliyoruz. Umuma açık istirahat ve eğlence yeri olarak faaliyet gösteren gece kulüpleri, tiyatro, sinema, kahvehane, spor merkezleri, lokanta, pastane, kuaför gibi hastalığın bulaşma riskini artıracak işletmelerin faaliyetlerinin sonlandırılması, ayrıca park ve mesire alanlarının kullanılmamasına yönelik denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz.

* Ankara’nın en önemli iki noktası olan Ulus ve Kızılay için ekstra önlemler alındı mı?

İlimizin Ulus, Kızılay gibi merkezi öneme sahip bölgelerinde yaya ve motorize ekiplerimiz vasıtasıyla vatandaşlarımızın duyarlılığını arttırmaya yönelik ikaz ve kontrollerde bulunuyoruz. Şehir içinde oluşturduğumuz uygulama noktalarının sayısını arttırdık. Uygulama noktasına giriş yapan vatandaşlarımızın ateş ölçümlerini yapıyoruz, onlara maske ve eldiven kullanımı ile sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi, yine zorunlu olmadıkça evlerinden çıkamamaları konusunda uyarı ve tavsiyelerde bulunuyoruz.

* Kentin giriş-çıkış notlarındaki durum nedir?

Bildiğiniz üzere il dışına çıkacak kişilerle ilgili seyahatlerde sınırlama getirilmişti. Bu doğrultuda ilimiz giriş-çıkışlarında bulun sekiz farklı noktada uygulamalar gerçekleştiriyor, ilimize giriş-çıkış yapmak isteyen vatandaşlarımızın seyahat izin belgelerini kontrol ederek seyahatlerine izin veriyoruz.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIN 7/24 HİZMETİNDEYİZ

* Evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik Ankara polisi neler yapıyor?

Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için vali/kaymakamların koordinasyonunda Vefa İletişim Merkezleri ile Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturuldu. Polis memuru ve çarşı mahalle bekçileri, görevlendirdiğimiz çalışma grupları, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını 7 gün 24 saat karşılamaya devam ediyor.

HEP BİRLİKTE BU SORUNUN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

* Bu dönemde maske, dezenfektan gibi ürünlerde fırsatçılar ortaya çıktı ve Ankara polisi çok sayıda operasyon düzenledi. Rakamları bizimle paylaşır mısınız?

Özellikle eldiven, maske, tulum, dezenfektan gibi hijyen malzemelerini karaborsaya düşürerek fahiş fiyatlara satanlar ile halk sağlığını umursamadan bu ürünlerin sahtesini üretip pazarlamaya çalışanlara yönelik olarak Mali, Kaçakçılık ve Güvenlik şube müdürlüklerimiz marifetiyle operasyonlar düzenledik. Bu operasyonlarda 571 bin 500 adet eldiven, 408 bin 520 adet maske, 21 bin 619 litre dezenfektan, 6 bin 823 litre sahte alkol ve 46 bin 143 adet dezenfektan üretiminde kullanılan malzeme ele geçirerek, 21 şahsa işlem yaptık. Ayrıca üretim, depo ve satış yerlerinde önleyici tedbirler aldık, alıyoruz.

* Son olarak, Ankaralılara koronavirüs süreciyle ilgili ne mesaj vermek, hangi çağrıda bulunmak istersiniz?

Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak, tehdidi de o kadar zayıflatırız. Tüm bu tedbirleri halkın müsterih olması adına alıyoruz. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz, lütfen kurallara uyalım. Bu mücadele hepimizin mücadelesi, hep birlikte bu sorunun üstesinden geleceğiz. Ankara Emniyet Müdürlüğü olarak biz üzerimize düşen görevi nasıl yerine getiriyorsak, vatandaşlarımızın da üzerine düşen görevleri yerine getirmesini istiyoruz. Zaman ve mekân mefhumu gözetmeden göstermiş oldukları üstün gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı meslektaşlarıma da teşekkür ediyorum.

Servet Yılmaz, yasağa rağmen sokağa çıkmakta ısrar eden her bir vatandaşa 3 bin 150 TL ile 392 TL idari para cezası uygulandığını hatırlattı.