Salgınla mücadelede tüm gayretimizi gösterdik

Koronavirüs salgınından korunmak amacıyla toplum olarak zor zamanlardan geçildiğini kaydeden Yılmaz, “Koronavirüs tedbirlerine sıkı sıkıya uyulması salgının tamamen ortadan kalkmasını kolaylaştıracaktır” dedi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü olarak salgına karşı verilen mücadelede tüm gayreti gösterdiklerini belirten Yılmaz, “Mücadelede esnaf ve sanatkarlarımız tarafından büyük bir fedakarlık örneği gösterildi, gösterilmeye de devam ediyor. Tüm esnaf ve sanatkarlarımıza bu zorlu süreçte verdikleri özverili mücadeleden dolayı teşekkür ediyor, hayırlı ve bol bereketli kazançlar diliyorum” diye konuştu. ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner de esnaf ve sanatkarlar olarak koronavirüsten korunmak için gerekli tedbirleri almaya devam edeceklerini belirtti.