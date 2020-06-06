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Ankara Haberleri: Salgınla mücadelede tüm gayretimizi gösterdik

ANKARA HABERLERİ

Salgınla mücadelede tüm gayretimizi gösterdik

Hürriyet Haber
06.06.2020 - 01:39 |Son Güncelleme :

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner’i ziyaret etti.

Hürriyet Haber

Koronavirüs salgınından korunmak amacıyla toplum olarak zor zamanlardan geçildiğini kaydeden Yılmaz, “Koronavirüs tedbirlerine sıkı sıkıya uyulması salgının tamamen ortadan kalkmasını kolaylaştıracaktır” dedi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü olarak salgına karşı verilen mücadelede tüm gayreti gösterdiklerini belirten Yılmaz, “Mücadelede esnaf ve sanatkarlarımız tarafından büyük bir fedakarlık örneği gösterildi, gösterilmeye de devam ediyor. Tüm esnaf ve sanatkarlarımıza bu zorlu süreçte verdikleri özverili mücadeleden dolayı teşekkür ediyor, hayırlı ve bol bereketli kazançlar diliyorum” diye konuştu. ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner de esnaf ve sanatkarlar olarak koronavirüsten korunmak için gerekli tedbirleri almaya devam edeceklerini belirtti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Salgınla mücadelede tüm gayretimizi gösterdik hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Haziran 2020 tarihinde saat 01 39’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Salgınla mücadelede tüm gayretimizi gösterdik haberi güncellenecektir.

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