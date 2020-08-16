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Ankara Haberleri: ‘Salgına dirençli kent için 10 madde’

ANKARA HABERLERİ

‘Salgına dirençli kent için 10 madde’

AA
16.08.2020 - 02:11 |Son Güncelleme :

Ankara Kent Konseyi (AKK), Ankara’daki yerel yönetici ve paydaşların dikkatini çekmek amacıyla ‘Salgına Dirençli Kent İçin 10 Gündem’ başlığıyla, salgınla mücadelede alınması gereken bilimsel önlemleri açıkladı.

AA

Yerel yönetimlerle sivil toplum kuruluşlarının iş birliği yapması çağrısında bulunan AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, şunları kaydetti: “Pandemi süreciyle birlikte, kentlerde sağlıklı bir yaşam için salgınlara karşı dirençli, yaşanabilirlik temelinde yeniden ele alınmış kentler ve yerleşim alanları oluşturmak zorunluluğu ortaya çıktı. Kentin ortak aklını meydana getiren tüm paydaşların kendi içlerinde ve bir arada bu gündem maddelerini ele almaları, geliştirmeleri, yenilikçi ve yaratıcı uygulamaları paylaşmaları bundan sonraki salgın sürecine hazırlıklı olmak ve daha sağlıklı kentler oluşturabilmek için hayati önem taşıyor.” Prof. Şahin, dünyada ve Türkiye'de bu konuda yapılan bilimsel çalışmalardan ve tartışmalardan yararlanılarak hazırlanan 10 gündem maddesini şöyle sıraladı:

HALK SAĞLIĞI İLKELERİ DİKKATE ALINMALI

-Kentlerin geleceği planlanırken vizyoner ve hızlı, yönetimde katılımcı ve kapsayıcı olunmalı, salgına dirençli kent planlama yaklaşımlarına geçilmeli.

- Yerel hizmetler yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla halk sağlığı ilkeleri dikkate alınarak yeniden tasarlanmalı, hizmet uygulamalarında şeffaflık ve açıklık öne çıkmalı.

- Salgınla mücadele edebilmek için kamunun kurumsal kapasitesi ve personel yapısı bilimsel bilgi üretimine açık bir anlayışla güçlendirilmeli.

- Finansal kaynak yönetiminden alternatif kaynak yönetimine geçilmeli, yerel yönetimler kaynak kullanmanın yanı sıra ortak üretim, dayanışma ve yardımlaşmayı kolaylaştıran yapılara dönüşmeli.

- Eşit ve adil hizmet sunum koşullarını sağlayabilmek adına gerçek ihtiyaç sahiplerine erişecek izleme ve değerlendirme sistemleri kurulmalı, buna yönelik olarak güvene dayalı dayanışmacı bilgi ağları oluşturulmalı.

- Kentte yaşayanlar arasında gerçek dayanışmayı örgütleyebilmek için kente olan aidiyet ve sahiplenme hisleri güçlendirilmeli, maddi kazanım ve beklentilerin ötesine geçen, kamusallık hissinin ağır bastığı, bürokratik ve siyasi ayrımcılıktan arındırılmış ve gerçek sorunlara odaklanan bir duygudaşlık desteklenmeli.

PLANLAMA YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

- Salgına dirençli kentsel kamusal mekanlar oluşturmak için kent içi açık alanları artıracak, yaya ölçeğinde erişimi destekleyecek ve halk sağlığı ilkelerinin uygulanmasına olanak tanıyacak tasarım anlayışına geçilmeli.

- Etkin ve güvenilir iletişim mecralarıyla bilimsel verilerle desteklenmeli, doğru mesajlarla halkın farkındalığı artırılmalı.

- Kent içinde sanayi, konut, ticaret gibi kentsel işlevlerin planlanması yeniden gözden geçirilmeli, sağlıklı kent işlevleri ve mahalle merkezli bir planlama anlayışıyla kentsel işlevlerin yeniden planlanması gündeme alınmalı.

- Kendi kendine yetebilen ve sağlıklı bir kent için yerel ve sürdürülebilir ekonomik dinamikler harekete geçirilmeli, yerel üretim ve yerel ekonomik girişimler desteklenmeli. 

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Salgına dirençli kent için 10 madde’ hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Ağustos 2020 tarihinde saat 02 11’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Salgına dirençli kent için 10 madde’ haberi güncellenecektir.

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