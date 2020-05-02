Salgın sürecinde portakal rekoru

Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali verilerine göre, salgın hastalığın artmaya başladığı ilk tarih olan 11 Mart’tan 30 Nisan’a kadar 14 bin 102 tonla portakal tüketimi rekor kırdı. Başkentliler, 1 Ocak-30 Nisan 2020 tarihleri arasında da en çok 35 bin 559 ton ile portakal tüketti. 23 Mart’ta 459 ton ile bir günde portakalda satış rekoru yaşandı. 1 Ocak-30 Nisan arasında ikinciliği 16 bin 669 ton ile elma, üçüncülüğü ise 11 bin 607 tonluk tüketimle muz aldı. Yine 1 Ocak-30 Nisan tarihlerinde sebze kategorisinde 25 bin 342 ton ile en çok domates tüketilirken, domatesi, 21 bin 88 ton ile patates, 11 bin 137 ton ile de havuç takip etti.



TÜKETİMİN TOP 5’İ

Toptancı Hali verilerine göre 11 Mart-30 Nisan tarihleri arasında en çok tercih edilen meyve ve sebzelerin tüketim oranları şöyle:

MEYVE



1-Portakal: 14 bin 102 ton.

2-Elma: 7 bin 398 ton.

3-Muz: 5 bin 123 ton.

4-Çilek: 3 bin 615 ton.

5-Armut: 1 bin 813 ton.

SEBZE



1-Domates: 14 bin 342 ton.

2-Patates: 9 bin 794 ton.

3-Salatalık: 7 bin 206 ton.

4-Kuru soğan: 6 bin 448 ton.

5-Limon: 4 bin 760 ton.