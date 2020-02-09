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Ankara Haberleri: Sahte müfettişler yakayı ele verdi

ANKARA HABERLERİ

Sahte müfettişler yakayı ele verdi

Mehmet KALAY/İHA
09.02.2020 - 09:35 |Son Güncelleme :

Ankara’da kendilerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) görevlisi olarak tanıtıp iş yerlerine giren iki kişi, çok sayıda işletme sahibini dolandırdı. Dolandırıcılar, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

Mehmet KALAY/İHA

Başkent’te, kendilerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) görevlisi olarak tanıtıp iş yerlerine giren iki kişinin, çok sayıda işletme sahibini dolandırdığı belirlendi. Dolandırıcıları yakalamak için Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne bağlı ekiplerce çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda, çetenin kendilerini Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi olarak tanıttığı, ‘belgeleriniz eksik’ diyerek esnaftan rüşvet alır gibi para aldığı ve birçok meslek grubuna ait iş yerine girdikleri belirlendi. İstanbul’dan geldikleri belirlenen şüphelilerin gittikleri işletmelere resmi kurumdan geldikleri izlenimi vermek amacıyla araba kiraladıkları tespit edildi. Öte yandan zanlıların kiraladıkları arabanın 34 plakalı olması esnafın dikkatini çekerken, bu durumun polislere esnaf tarafından bildirildiği öğrenildi.

Sahte müfettişler yakayı ele verdi

AŞTİ’DE BULUNDULAR

Durumu haber alan Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne bağlı ekipler çalışmalara başlayarak şüphelileri tespit etti. Ankara’dan ayrılmak üzere AŞTİ’ye giden A.A. ve K.Ç., yapılan çalışma sonucunda yakalandı. Şüphelilerin üst aramalarından şahısların sahte isimlerine ait sahte kurum kimlikleri ele geçirilirken, eşyalarında yapılan aramada da ceza tutanakları bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A. ve K.Ç. adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sahte müfettişler yakayı ele verdi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Şubat 2020 tarihinde saat 09 35’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sahte müfettişler yakayı ele verdi haberi güncellenecektir.

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