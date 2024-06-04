Sahiplenmek için barınaklara yönlenelim

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Sokak köpeği kavramı bir zamanlar sahipli olup, sahibi tarafından terk edilen ve daha sonra da kontrolsüz şekilde üreyerek sayıları ciddi oranda artmış olan köpeklerden oluşmaktadır. Yani gökten zembille inmemiştir. Bugün barınakları ziyaret ettiğinizde birbirinden güzel, melez köpeklerle karşılaştığınız kadar, safkan olup terk edilmiş birçok köpeğin de orada yaşamakta olduğuna şahit olursunuz. Bu doluluğun engellenmesi ve sahipsiz köpeklerin refahı için tek formül KISIRLAŞTIRMAK, AŞILAMAK, SAHİPLENDİRMEK ve YAŞATMAKTIR.





Köpek sahiplenmek isteyen insanların bu barınaklara yönlendirilmesi için bir takım stratejiler geliştirilmesi, ailesine yeni bir dost kazanmak isteyen insanlarla barınakta sahiplenilmeyi bekleyen binlerce hayvanı buluşturabilecektir. Bu durum için neler yapabileceğimize şöyle bir göz atalım:

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- Barınakların fiziki koşullarını insanların ziyaretine uygun hale gelecek şekilde iyileştirilmesi

- Halkın ve özellikle çocukların bilinçlendirilmesi hedefli eğitim programlarının düzenlenmesi

- Belediyelerin ve sivil toplum örgütlerinin barınaklardaki köpeklerin sahiplendirilmesi hedefli etkin şekilde sosyal medya kullanımına yönelmesi

- Tüm barınakların sahiplendirme çalışmaları için ortak paydada buluşması ve bir network ağının oluşturulması

- Sahiplenilecek melez köpeklerin de en az satın alınacak saf kan köpekler kadar uyumlu birer aile köpeği olabileceğinin lanse edilmesi

- Sahiplendirmede engelli, yaşlı ve yavru olan köpeklere öncelik tanınması

- Sahiplenme sonrası aileye eğitim ve bilinçlendirme yönünde destek verilmesi

- Tüm belediye ve sivil toplum örgütlerinin barınaklarının dahil olduğu ortak iyileştirilme kararlarının alındığı denetleme mekanizmalarının oluşturulduğu bir federasyonun kurulması

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- Köpeğini terk edenlere karşı yasal yaptırımların caydırıcı olacak şekilde yeniden düzenlenmesi



Tüm bu iyileştirilme hamleleriyle toplumun satın almak yerine sahiplenmeye yönelimi konusunda tetiklenmesi barınaklarda sıcak bir yuva bekleyen canlarla yeni sahiplerini bir araya getirecektir.