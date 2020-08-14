Alınan kararla, pandemi sürecinde büyük bir özveri ile hizmet veren kamu ya da özel sektörde çalışmakta olan tüm sağlık personelinden, sağlık personeli olduklarını belgelemeleri
halinde, Uluslararası Aile Cüzdan Bedeli hariç olmak üzere belediye tarafından alınan evlendirme ve ilgili diğer ücretler alınmayacak.
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sağlıkçılara ücretsiz nikâh hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 00 13’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sağlıkçılara ücretsiz nikâh haberi güncellenecektir.