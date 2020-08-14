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Ankara Haberleri: Sağlıkçılara ücretsiz nikâh

ANKARA HABERLERİ

Sağlıkçılara ücretsiz nikâh

Murat YILMAZ
14.08.2020 - 00:13 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Meclisi’nde, ‘Ankara sınırları içerisindeki sağlık personeline ücretsiz nikâh hizmeti verilmesi’ne ilişkin Başkanlık Yazısı, tüm parti gruplarının oy birliğiyle kabul edildi.

Murat YILMAZ

Alınan kararla, pandemi sürecinde büyük bir özveri ile hizmet veren kamu ya da özel sektörde çalışmakta olan tüm sağlık personelinden, sağlık personeli olduklarını belgelemeleri
halinde, Uluslararası Aile Cüzdan Bedeli hariç olmak üzere belediye tarafından alınan evlendirme ve ilgili diğer ücretler alınmayacak. 

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sağlıkçılara ücretsiz nikâh hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 00 13’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sağlıkçılara ücretsiz nikâh haberi güncellenecektir.

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