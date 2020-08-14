Sağlıkçılara ücretsiz nikâh

Alınan kararla, pandemi sürecinde büyük bir özveri ile hizmet veren kamu ya da özel sektörde çalışmakta olan tüm sağlık personelinden, sağlık personeli olduklarını belgelemeleri

halinde, Uluslararası Aile Cüzdan Bedeli hariç olmak üzere belediye tarafından alınan evlendirme ve ilgili diğer ücretler alınmayacak.