Sağlığa zararlı kimyasallarla sahte üretim

Ankara'da ürettikleri sahte dezenfektan ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan suç örgütü üyelerine yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Koronavirüs nedeniyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dezenfektan ürünlerinin sahtelerini hazırlayarak piyasaya sürdükleri belirlenen suç örgütünün üyeleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekiplerince takibe alındı. Benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan S.Ö.'nün elebaşı olduğu suç örgütünü takip eden ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yenimahalle ilçesinde zanlılara ait adreslerde bulunan 2 konteyner ve 2 otomobilde yapılan aramalarda, bidonlar içerisinde 352 litre sahte el dezenfektanı, 75 litre etil alkol, 3 litre gliserin, 10 litre içeriği belirlenmeyen kimyasal madde, alkol derece ölçer cihazları, çok sayıda plastik bidon ve 10 bin civarında sahte bandrol, hologram ile etiket ele geçirildi. Zanlıların, merdiven altı tabir edilen illegal yöntemlerle ürettikleri sahte dezenfektan ürünleri farklı markalara ait sahte bandrol, hologram ve etiket yapıştırarak, orijinal ürünmüş gibi piyasaya sürmeye çalıştıkları, ayrıca ele geçirilen sahte ürünlerin insan sağlığına son derece zararlı kimyasal maddelerden üretildiği belirlendi. Suç örgütü elebaşı S.Ö. ile F.Y., Ö.Ş., O.A.D. ve B.A.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, F.Y. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.







