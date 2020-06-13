Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >Sağanak iki ilçeyi vurdu

Ankara Haberleri: Sağanak iki ilçeyi vurdu

ANKARA HABERLERİ

Sağanak iki ilçeyi vurdu

Hürriyet Haber
13.06.2020 - 02:17 |Son Güncelleme :

Ankara’da önceki akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Sağanağın en çok etkilediği Keçiören ve Yenimahalle’de vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Hürriyet Haber

Başkent’te önceki akşam saat 19.00’dan itibaren başlayan ve yaklaşık iki saat devam eden şiddetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağmur, kısa sürede cadde ve sokakları göle çevirirken, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Kentte hayatı felç eden sağanak özellikle Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde etkisini gösterdi. Sağanak nedeniyle 420 ev ve iş yerini su bastı. Halk ise su basan ev ve iş yerlerini temizledi. Bazı alt geçitlerde rögarların tıkanması yüzünden araçlar mahsur kaldı.

 ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Sağanak iki ilçeyi vurdu

*Yağmura trafikte yakalanan sürücüler, zor anlar yaşarken, bazı araçlar rögarların tıkandığı alt geçitlerde sular altına kaldı.

Sağanak iki ilçeyi vurdu

*Araçlar dere yatağına dönen cadde ve sokaklarda sürüklendi, sürüklenen araçlar nedeniyle trafik kazaları meydana geldi.

Sağanak iki ilçeyi vurdu

*Keçiören’de bir apartmanın duvarı garajda park halindeki otomobilin üzerine düştü.

EVDE MAHSUR KALDILAR

Sağanak iki ilçeyi vurdu

*Keçiören Kuşcağız Mahallesi’ndeki 4 katlı apartmanın zemin katında oturan Zehra Kula, binaya dolan su nedeniyle kapıyı açamadı, iki çocuğuyla evde mahsur kaldı. Burhan Kula, balkon demirini keserek eşi ve çocuklarını dışarı çıkardı.

AKIMA KAPILDI HAYATINI KAYBETTİ

Sağanak iki ilçeyi vurdu

*Yenimahalle Bozkaya Sokak’ta su dolan kuaför dükkânındaki eşyaları çıkarmaya çalışan Barış Can Mercan (25), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Mercan’ın evlenmek için para biriktirmeye çalıştığı öğrenildi.

Sağanak iki ilçeyi vurdu

SELDE CAN PAZARI

Sağanak iki ilçeyi vurdu

*Keçiören Gün Sazak Caddesi’nde bir kişi sel sularında sürüklenerek, karşı şeritten gelen yolcu minibüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

TEZGÂHI TOPLAYAMADILAR

Sağanak iki ilçeyi vurdu

*Keçiören’deki semt pazarında esnaf, şiddetli yağmurun etkisi ile tezgâhını toplayamadı.

508 KOYUN TELEF OLDU

Sağanak iki ilçeyi vurdu

*Haymana’da 508 küçükbaş hayvan, sağanaktan korunması amacıyla konuldukları ahırda nefessiz kalarak öldü. Koyunlar kepçelerle kazılan çukurlara toplu şekilde gömüldü.

NALLIHAN’DA YOLLAR KAPANDI

Sağanak iki ilçeyi vurdu

*Nallıhan’da sağanak yağış nedeniyle çeşitli bölgelerde sel ve taşkınlar yaşandı. Alan Mahallesi’nde sel suları çamur ve taşları sürükleyerek yolları kapattı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM ‘SEL’Dİ

Sağanak iki ilçeyi vurdu

Başkent’teki yoğun yağışın ardından kentte ortaya çıkan sel görüntüleri vatandaşlar tarafından da sosyal medyada sıkça paylaşıldı. Ankara kelimesiyle yapılan paylaşım ve yorumlar nedeniyle #Ankara etiketi önceki gün Twitter’da trend topic (TT) oldu. Vatandaşların farklı ilçelerden çektikleri fotoğraflar ve görüntüler yaşanan felaketi gözler önüne serdi.

Sağanak iki ilçeyi vurdu

KALICI ÇÖZÜM İSTEDİLER

Sağanak iki ilçeyi vurdu

Keçiören Adnan Menderes Mahallesi 1071. Sokak’ta bulunan dört binayı; binalardaki daire, otopark ve depoları su bastı. Otoparkta bulunan araçlar, sel baskınına maruz kaldı. Binaların depolarını basan su itfaiye ve ASKİ ekipleri tarafından tahliye edilirken bina sakinleri, her şiddetli yağış sonrası benzer durumları yaşadıklarını ifade ederek yetkililerden kalıcı çözüm talebinde bulundu.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sağanak iki ilçeyi vurdu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Haziran 2020 tarihinde saat 02 17’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sağanak iki ilçeyi vurdu haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Başkanlar Kent Masasında

Başkanlar Kent Masası'nda

Beştepe’nin 2 farklı yüzü

Beştepe’nin 2 farklı yüzü

65 yaş Ankarakartları kullanıma açıldı

65 yaş Ankarakartları kullanıma açıldı

Dört ana bulvarda çekici bekleyecek

Dört ana bulvarda çekici bekleyecek

Yüzde 30 düşürülmesi planlanıyor

Yüzde 30 düşürülmesi planlanıyor

91 binada restorasyon

91 binada restorasyon

Temmuz ayında görüşülecek

Temmuz ayında görüşülecek

Vatandaş: Yüksek ASKİ: Normal

Vatandaş: Yüksek ASKİ: Normal

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

13 Haziran 2020, Cumartesi
  • İmsak
    03:17
  • Güneş
    05:12
  • Öğle
    12:54
  • İkindi
    16:51
  • Akşam
    20:25
  • Yatsı
    22:12
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.