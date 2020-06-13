Sağanak iki ilçeyi vurdu

Başkent’te önceki akşam saat 19.00’dan itibaren başlayan ve yaklaşık iki saat devam eden şiddetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağmur, kısa sürede cadde ve sokakları göle çevirirken, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Kentte hayatı felç eden sağanak özellikle Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde etkisini gösterdi. Sağanak nedeniyle 420 ev ve iş yerini su bastı. Halk ise su basan ev ve iş yerlerini temizledi. Bazı alt geçitlerde rögarların tıkanması yüzünden araçlar mahsur kaldı.

ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ







*Yağmura trafikte yakalanan sürücüler, zor anlar yaşarken, bazı araçlar rögarların tıkandığı alt geçitlerde sular altına kaldı.

*Araçlar dere yatağına dönen cadde ve sokaklarda sürüklendi, sürüklenen araçlar nedeniyle trafik kazaları meydana geldi.

*Keçiören’de bir apartmanın duvarı garajda park halindeki otomobilin üzerine düştü.

EVDE MAHSUR KALDILAR







*Keçiören Kuşcağız Mahallesi’ndeki 4 katlı apartmanın zemin katında oturan Zehra Kula, binaya dolan su nedeniyle kapıyı açamadı, iki çocuğuyla evde mahsur kaldı. Burhan Kula, balkon demirini keserek eşi ve çocuklarını dışarı çıkardı.

AKIMA KAPILDI HAYATINI KAYBETTİ







*Yenimahalle Bozkaya Sokak’ta su dolan kuaför dükkânındaki eşyaları çıkarmaya çalışan Barış Can Mercan (25), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Mercan’ın evlenmek için para biriktirmeye çalıştığı öğrenildi.

SELDE CAN PAZARI







*Keçiören Gün Sazak Caddesi’nde bir kişi sel sularında sürüklenerek, karşı şeritten gelen yolcu minibüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

TEZGÂHI TOPLAYAMADILAR







*Keçiören’deki semt pazarında esnaf, şiddetli yağmurun etkisi ile tezgâhını toplayamadı.

508 KOYUN TELEF OLDU







*Haymana’da 508 küçükbaş hayvan, sağanaktan korunması amacıyla konuldukları ahırda nefessiz kalarak öldü. Koyunlar kepçelerle kazılan çukurlara toplu şekilde gömüldü.

NALLIHAN’DA YOLLAR KAPANDI







*Nallıhan’da sağanak yağış nedeniyle çeşitli bölgelerde sel ve taşkınlar yaşandı. Alan Mahallesi’nde sel suları çamur ve taşları sürükleyerek yolları kapattı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM ‘SEL’Dİ







Başkent’teki yoğun yağışın ardından kentte ortaya çıkan sel görüntüleri vatandaşlar tarafından da sosyal medyada sıkça paylaşıldı. Ankara kelimesiyle yapılan paylaşım ve yorumlar nedeniyle #Ankara etiketi önceki gün Twitter’da trend topic (TT) oldu. Vatandaşların farklı ilçelerden çektikleri fotoğraflar ve görüntüler yaşanan felaketi gözler önüne serdi.

KALICI ÇÖZÜM İSTEDİLER







Keçiören Adnan Menderes Mahallesi 1071. Sokak’ta bulunan dört binayı; binalardaki daire, otopark ve depoları su bastı. Otoparkta bulunan araçlar, sel baskınına maruz kaldı. Binaların depolarını basan su itfaiye ve ASKİ ekipleri tarafından tahliye edilirken bina sakinleri, her şiddetli yağış sonrası benzer durumları yaşadıklarını ifade ederek yetkililerden kalıcı çözüm talebinde bulundu.