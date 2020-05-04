Sadece eğitimde değil iyilikte de varlar

Öğretmenler, pandemi hastanesi olarak hizmet veren Gölbaşı Devlet Hastanesi’ndeki sağlık çalışanlarına kendi hazırladıkları yiyecekleri ikram ederek moral desteğinde bulundu. Bunun yanı sıra Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere sosyal duygusal ve akademik yönden destek olmak üzere başlatılan çalışmalardan birisi olan ‘evde kal öğretmenin yanında’ projesi için öğrencilerini aramaya başlayan Baldudak Ortaokulu öğretmenleri, öğrencilerin akademik kaygılarının yanı sıra bazı velilerin de ekonomik endişelerinin olduğunu gördü. Bunun üzerine harekete geçen öğretmenler, 50 öğrenci velisine gıda kolisi yardımı yaptı, kirasını ödeyemeyen velilerin ev kiralarını oluşturdukları yardımlaşma bütçesinden karşıladı, televizyonları olmadığı ya da bozuk olduğu için EBA TV’den derslerini takip edemeyen öğrencilerin yardımına koştu. Öğretmenler ayrıca ramazan ayı dolayısıyla Gölbaşı’ndaki bir kasaptan aldıkları 200 TL’lik ramazan paketini de ihtiyaç sahibi velilere ulaştırdı. Tüm bu yardım çalışmaları okulun çevresinde bulunan mahalle esnafları aracılığıyla gerçekleştirildi. Öğretmenlerin bu dayanışma ve iyilik çabası büyük takdir topladı.







