Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Sadece eğitimde değil iyilikte de varlar

Ankara Haberleri: Sadece eğitimde değil iyilikte de varlar

ANKARA HABERLERİ

Sadece eğitimde değil iyilikte de varlar

Murat YILMAZ
04.05.2020 - 01:06 |Son Güncelleme :

Koronavirüs salgını nedeniyle öğrencilerinin derslerini takip etme konusunda yoğun çaba gösteren Gölbaşı Baldudak Ortaokulu öğretmenleri, çok güzel bir dayanışma örneği de sergiledi.

Murat YILMAZ

Öğretmenler, pandemi hastanesi olarak hizmet veren Gölbaşı Devlet Hastanesi’ndeki sağlık çalışanlarına kendi hazırladıkları yiyecekleri ikram ederek moral desteğinde bulundu. Bunun yanı sıra Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere sosyal duygusal ve akademik yönden destek olmak üzere başlatılan çalışmalardan birisi olan ‘evde kal öğretmenin yanında’ projesi için öğrencilerini aramaya başlayan Baldudak Ortaokulu öğretmenleri, öğrencilerin akademik kaygılarının yanı sıra bazı velilerin de ekonomik endişelerinin olduğunu gördü. Bunun üzerine harekete geçen öğretmenler, 50 öğrenci velisine gıda kolisi yardımı yaptı, kirasını ödeyemeyen velilerin ev kiralarını oluşturdukları yardımlaşma bütçesinden karşıladı, televizyonları olmadığı ya da bozuk olduğu için EBA TV’den derslerini takip edemeyen öğrencilerin yardımına koştu. Öğretmenler ayrıca ramazan ayı dolayısıyla Gölbaşı’ndaki bir kasaptan aldıkları 200 TL’lik ramazan paketini de ihtiyaç sahibi velilere ulaştırdı. Tüm bu yardım çalışmaları okulun çevresinde bulunan mahalle esnafları aracılığıyla gerçekleştirildi. Öğretmenlerin bu dayanışma ve iyilik çabası büyük takdir topladı.

Sadece eğitimde değil iyilikte de varlar

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sadece eğitimde değil iyilikte de varlar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Mayıs 2020 tarihinde saat 01 06’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sadece eğitimde değil iyilikte de varlar haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Böyle çok güzelsin Ankara

Böyle çok güzelsin Ankara

Koronavirüse karşı borla 3lü koruma

Koronavirüse karşı borla 3'lü koruma

Büyüklere hem ziyaret hem yardım

Büyüklere hem ziyaret hem yardım

Çobanlar dağıttı zabıta topladı

Çobanlar dağıttı zabıta topladı

Giysi kumbarasına küçük kızı soktu

Giysi kumbarasına küçük kızı soktu

5’ten 76’ya kampanya büyüyor

5’ten 76’ya kampanya büyüyor

Beştepe’nin örnek golcüsü

Beştepe’nin örnek golcüsü

Bakan Kurum: İmhahor Vadisi nefes aldıracak

Bakan Kurum: İmhahor Vadisi nefes aldıracak

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

04 Mayıs 2020, Pazartesi
  • İmsak
    04:00
  • Güneş
    05:38
  • Öğle
    12:50
  • İkindi
    16:41
  • Akşam
    19:53
  • Yatsı
    21:24
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.