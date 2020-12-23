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Ankara Haberleri: Saat kulesi gidiyor trafik rahatlıyor

ANKARA HABERLERİ

Saat kulesi gidiyor trafik rahatlıyor

Murat YILMAZ
23.12.2020 - 01:18 |Son Güncelleme :

Keçiören Belediyesi’nin önündeki saat kulesi, ‘yolu genişletmek ve trafiği rahatlatmak’ amacıyla kaldırılıyor. Başkan Turgut Altınok, “Saat kaldırıldıktan sonra yolu genişleteceğiz” dedi.

Murat YILMAZ

Keçiören Belediyesi’nden gelen talep üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi, saat kulesinin sökümüne başladı. Kule kalktıktan sonra yol genişletilecek, belediye önündeki Cumhuriyet Caddesi’nden Fatih Caddesi’ne yeniden dönüş verilecek. Trafik lambalarının da kaldırılmasıyla bu noktada yaşanan trafik düğümünün çözülmesi amaçlanıyor. Trafik lambalarının kaldırılması için de Büyükşehir Belediyesi’ne yazı yazdıklarını kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Hürriyet Ankara’ya şunları söyledi:

Saat kulesi gidiyor trafik rahatlıyor

YOLU DARALTMIŞ SANATSAL DA DEĞİL

“Keçiören’in en merkezi yeri burası ama bu saati niye getirip oraya koydular anlamıyorum. Yolu daraltmış ve sanatsal değeri yok. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde belediye ile kaymakamlık önünde ciddi bir trafik problemi var. Saat kulesini Büyükşehir’e söyledik kaldırıyorlar. Saat kaldırıldıktan sonra yolu genişleteceğiz. Trafik ışıklarını da Büyükşehir’e yazdık, kaldırırlarsa düğümlenen trafik problemini alt üst geçit yapmadan çözmüş olacağız.

Saat kulesi gidiyor trafik rahatlıyor

ARAYA GİRMEDEN DÖNÜŞ SAĞLANACAK

Eskiden araçlar geliyordu belediyenin önünden sağ tarafa dönüşle Tepebaşı yönüne gidebiliyordu. Sonradan yapılan düzenleme ile belediyenin arkasından araya girip gidiyorlar. Yeni yapılacak düzenleme ile artık araya girmeden yine direkt dönüş sağlanacak. Trafik lambaları da kalktıktan sonra vatandaşlarımız alt geçidi kullanacak. İnşallah sabah-akşam belediyemizin önündeki trafiği ciddi anlamda rahatlatmış olacağız.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Saat kulesi gidiyor trafik rahatlıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Aralık 2020 tarihinde saat 01 18’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Saat kulesi gidiyor trafik rahatlıyor haberi güncellenecektir.

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