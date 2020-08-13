Roma Tiyatrosu’na 200 bin dolar hibe

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi ağustos ayının ikinci oturumunu önceki gün Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında gerçekleştirdi. Meclis, Roma Tiyatrosu Arkeopark Projesi’ne ilişkin Başkanlık Yazısı’nı da görüştü. Yazıda, ‘Ankara Roma Tiyatrosu Restorasyon Projesi’ başlığıyla ‘Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Koruma İçin Büyükelçiler Fonu 2020 yılı Küçük Hibeler Programı’na başvuru yapıldığı, bu kapsamda projenin 200 bin dolar hibe almaya hak kazandığı belirtildi. Hibe fonunun kullanımı, belediye adına gerekli belgelerin imzalanması ve proje koordinatörü atanması için belediye başkanı veya uygun göreceği bir belediye bürokratına yetki verilmesi ve projenin uygulamasına ilişkin gerekli iş ve işlemleri yürütmek üzere Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı’nın görevlendirilmesi talep edildi. Yazı, tüm parti gruplarının oy birliğiyle kabul edildi.

20 AĞUSTOS’TA İHALE YAPILACAK

200 bin dolarlık hibenin belirlenmesinin ardından Roma Tiyatrosu’nun yol haritasını ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş’e sorduk. Ödemiş, Hürriyet Ankara’ya şu bilgileri verdi: “Proje kuruldan geçti. Kamu İhale Kurumu’ndan ihale tarihini aldık, bu ayın 20’sinde uygulama ihalesi yapılacak. Hibe, işin yüzde 70’ini de karşılıyor. İhale sürecine göre en geç Eylül’ün 15’inde çalışmalara başlanır diye planlıyoruz.

AKADEMİK ARKEOLOG ZORUNLULUĞU

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk defa ihale şartnamesine akademik bir arkeolog hocanın da zorunluluğunu koyduk. Hoca, hak edişi imzalamazsa biz de imzalamayacağız. Böyle önemli tarihi bir projenin kontrolünü de işin uzmanına veriyoruz. Uygulamada hata yapmamak için böyle bir karar aldık. Orada dokuya uymayan eski uygulamayı da sökeceğiz.”

AKPINAR İÇİN OY BİRLİĞİ

Meclis’te görüşülen bir diğer önemli konu ise Çankaya Akpınar Mahallesi heyelan bölgesinde 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu oldu. Oy birliğiyle kabul edilen raporla 2011’de heyelan nedeniyle askıya alınan yapı yasağının kaldırılması, yapılan 77 yapının iskânları ve yeni yapı olacak 17 parsel için çözüm sağlanmış oldu. Raporda; bölgedeki parsellerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘Önlemli Alan’ olarak tanımlanan alanlar için belirtilen hususlara uyulması, mimari proje onayı aşamasında parsel ya da bina bazında yapılacak laboratuvara dayalı sondajlı zemin ve temel etütünde, ‘Kazı güvenliği ve alınacak önlemlere ilişkin genelge’deki hususlara uyulması düzenlemeleri yer aldı. Tüm parti gruplarının oy birliğiyle kabul edilen rapor sonrası emeği geçen herkese teşekkür eden grup başkanvekillerinin değerlendirmeleri şöyle oldu:

YAKLAŞIK 3 BİNE YAKIN DAİRE VARDI

AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın jeolojik etüt raporu çerçevesinde bir çalışma yapıldı. Bu çalışmayla beraber biz de grupta arkadaşlarımızla beraber değerlendirdik, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak bu konuda bir çözüm üretmeye çalıştık. Yeni bir plan notu ekledik, böylelikle yaklaşık 3 bine yakın dairenin olduğu bu bölgede yapılaşması tamamlanmış 77 tane parsel ve hiç yapılaşmamış 17 tane parselle ilgili bir çözüm oluşturmuş olduk.”

TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR ÖNLENMİŞ OLDU

CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu: “Burası yıllardır çözülemeyen, çok sayıda vatandaşımızın mağdur olduğu bir yerdi. Mağduriyetten ziyade de yapılaştığı takdirde can ve mal kayıplarına yol açabilecek bir yerdi. İlgili bakanlığın ve Çankaya Belediyesi’nin birlikte çalışması sonucu İmar Komisyonu üyelerimize ve grup başkanvekillerine bir sunum yaptılar. Yıllardır çözülmeyen bir konuda 4 grubun ortak kararıyla hem mağduriyetler giderilmiş, hem de ilerde doğabilecek telafisi güç zararlar önlenmiş oldu.”

ÇÖZÜMÜN BİR TARAFI OLMAKTAN MUTLUYUZ

MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan: “Heyelan 2011 yılında oldu, belki bir defa kayma oldu ama bugüne kadar binlerce mağduriyet yaşandı. Aile içi travmalardan tutun da elektrik suyuna kadar sorunlar oldu. İnsanlar oturamadıkları dairelerin kredilerini ödediler. 7-8 yıl boyunca medyada da bu travmaları okuduk. Böyle bir çözümün bu Meclis’ten geçmesi bizim için mutlu edicidir. Bunun bize kısmet olması, bu çözümün bir tarafı olmaktan da büyük bir mutluluk duymaktayız.”



ÇANKAYAMIZ ADINA BÜYÜK BİR ŞANSTIR

İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker: “Başta Çevre Bakanlığı’mız olmak üzere Çankaya ilçemizdeki çok büyük ve uzayan bu sorunun Meclis üyelerimizin, grup başkanlarımızın ve belediye başkanlarımızın katkısıyla bugün çözülmesi Çankayamız adına büyük bir şanstır.”