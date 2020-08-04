Riski arttırdık

Koronavirüs salgınında uzmanlar ‘ikinci dalga’ tehlikesine karşı uyarılar yaparken, Başkent’te bir süredir artan vaka sayıları dikkat çekiyor. Ay başında güncellenen ‘Hayata Eve Sığar’ uygulaması, Ankara’nın neredeyse tüm ilçelerinde kırmızıyla gösterilen yüksek riskli bölgelerin arttığına işaret ediyor. Hürriyet Ankara, üç ay aradan sonra kentin koronavirüs risk haritasını bir kez daha güncelledi. Hürriyet Ankara’nın 1 Mayıs’ta ‘Nerelerde risk var’ manşetiyle paylaştığı risk haritasına kıyasla, 4 Ağustos verileri Ankara için alarm veriyor. Özellikle nüfusun yoğun olduğu merkez ilçelerde aradan geçen 93 günde, yüksek riskli bölgelerin yayılarak çoğalmış olduğu gözleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamaların ardından en çok vaka artışının görüldüğü illerden biri olan Ankara’da son durum şöyle:





*Altındağ: Vaka artışlarının en dikkat çekici olduğu bölgelerden olan Altındağ’da, 1 Mayıs’tan bu yana yüksek riskli bölgelerin yaygınlaşarak çoğaldığı dikkat çekiyor. Ulus meydanı ile Plevne, Oruç Reis, Bent Deresi caddeleri ve çevresi yüksek riskli olarak görünüyor. Vaka yoğunluğu neredeyse ilçenin tamamına yayılmış durumda.





*Çankaya: Nüfus yoğunluğun fazla olduğu merkez noktalarda, 1 Mayıs’tan bu yana yüksek riskli bölgeler yayılarak artmış durumda. Kızılay Meydanı, Dikmen Vadisi ve çevresi, Turan Güneş, Doğukent ile Mevlana bulvarları, Filistin Caddesi riskin yüksek olduğu yerlerin başında geliyor. Yüksek ve orta riskli bölgeler, 1 Mayıs’a kıyasla neredeyse ilçenin tamamına yayılmış durumda.









*Etimesgut: Ahimesud Bulvarı ile Hikmet Özer, Şehit Hasan Özer, Atilla Eşer ve İstasyon caddelerini içine alan bölge 1 Mayıs’tan bu yana yüksek riskli olarak görülüyor. Bağlıca Mahallesi ise genel olarak 1 Mayıs’taki gibi düşük riskli olarak görülse de, Bağlıca Bulvarı ve çevresinde oluşmaya başlayan yüksek riskli bölgeler dikkat çekiyor.



*Gölbaşı: 1 Mayıs’ta kaydedilen verilere kıyasla, 4 Ağustos’ta Cumhuriyet ve Şehit Selami Atabey caddeleri ve çevresindeki risk oranı artmış durumda. Buna ek olarak riskin düşük olduğu birçok noktada da yoğunluğun artmaya başladığı gözleniyor.

* Keçiören: Nüfusun da fazla olduğu Keçiören’de, yüksek riskli bölgeler neredeyse ilçenin tamamına yayılmış durumda. Kızlarpınarı, Gazeller ve Selçuk caddelerindeki yüksek riskli bölgelerin 1 Mayıs’a kıyasla yayılarak artmış olması dikkat çekiyor. Yüksek riskli bölgelerin aralarında daha az riskli bölgeler de bulunuyor.







* Mamak: Vaka yoğunluğunun yüksek düşük ve orta riskli bölgeler olarak neredeyse ilçenin tamamına yayıldığı Mamak’ta Natoyolu, Neşet Ertaş, Anadolu ve Hoca caddeleri ve çevresi dikkat çekiyor. 1 Mayıs’ta Cebeci Asri Mezarlığı çevresindeki az riskli bölgeler de 4 Ağustos’ta yüksek ve orta riskli olarak haritadaki yerini almış durumda.





*Sincan: İlçe genelinde 1 Mayıs’ta da yüksek riskli olan bölgelerin yayılarak çoğaldığı gözleniyor. Ahimesud Bulvarı ile Buhara, Yaşar Kemal, Sanayi, Vatan caddelerine ek olarak Hürriyet, Ankara ve Atatürk caddeleri ve çevresinin de yüksek riskli olarak haritaya girmesi dikkat çekiyor.







* Yenimahalle: 1 Mayıs’ta da yüksek ve orta riskli bölgelerin fazla olduğu ilçelerin arasında olan Yenimahalle’de, 4 Ağustos tarihindeki verilere göre neredeyse vakanın olmadığı bölge bulunmuyor. Kızılcahamam, Selçuklu, Seyitler ve İvedik caddeleri ile çevresi yüksek riskli bölgeler olarak haritada yer alıyor.