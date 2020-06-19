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Ankara Haberleri: Riske karşı ek tedbirler

ANKARA HABERLERİ

Riske karşı ek tedbirler

DHA-AA
19.06.2020 - 00:18 |Son Güncelleme :

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, maske takma zorunluluğunun yanı sıra hastalığın bulaşma riskini önlemek amacıyla ek tedbirler aldı.

DHA-AA

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu (UHK), Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyesi doğrultusunda Başkent’te maske takma zorunluluğu kararı alırken, hastalığın bulaşma riskini önlemek amacıyla ek tedbirler de alındı. Kararın ayrıntılarıysa şöyle:

Riske karşı ek tedbirler

AÇIK VE TOPLU BULUNULAN KAPALI ALANLARDA

* Daha önce kapalı alanlara yönelik getirilen maske takma zorunluluğuna ilave olarak il genelinde tüm açık alanlarda 18.06.2020 (dün) tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tüm vatandaşlar için maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

RANDEVULU HİZMETTE 15 DAKİKA KURALI

* Tapu, nüfus, sosyal güvenlik merkezi, İş-Kur, vergi dairesi, belediyeler, PTT şubeleri gibi kamu kurum ve kuruluşlarındaki randevulu hizmet uygulaması kapsamında, randevu saatine 15 dakikadan fazla olanların bina içi ve dışında beklemesine izin verilmeyecek. Sıradan bekleyenler ya da hizmet alanlar da bina çevresindeki bekleme alanlarında sosyal mesafeye uyacak.

KURUM GÖREVLİLERİ UYARACAK
* Kurum görevlileri sosyal mesafe, maske takılması ve randevu saatine 15 dakikadan fazla süresi bulunanların bekleme yapmaması konularında vatandaşları uyaracak.

ATM, DURAK VE İSTASYONLARDA DA

* Bekleme ve sıraya girilerek mal ya da hizmet alınan tüm kamu ve özel iş yerleri ile ATM ve elektrik, su, doğalgaz, bilet gibi yükleme yapılan makinaların çevresinde, otogarların bekleme alanlarında, otobüs ve metro duraklarında sosyal mesafeye uyulacak ve maske takılacak.

Riske karşı ek tedbirler

KURALLARA UYMAYANA PARA CEZASI VERİLDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, kent genelinde bin 500 polisin katılımıyla ‘koronavirüs’ denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde halka açık yerler, parklar, otobüs durakları ve meydanların yanı sıra kafe, kıraathane ve restoran gibi alanlarda, işletme sahipleri ile vatandaşların sosyal mesafe ve maske konusunda kurallara uyup uymadığı denetlendi. Ayrıca ekipler, kalabalık ve kapalı alanlarda maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlara idari para cezası uyguladı.

Riske karşı ek tedbirler

Kurallara uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nca cezai işlem uygulanacak.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Riske karşı ek tedbirler hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Haziran 2020 tarihinde saat 00 18’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Riske karşı ek tedbirler haberi güncellenecektir.

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