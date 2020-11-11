Risk varsa ev içinde de maske-mesafe

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Hürriyet Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, havaların soğumasıyla koronavirüsün canlı kalabilme özelliğinin biraz daha arttığına dikkat çekerek, kış öncesi önemli uyarılar yaptı. Tablonun daha kötüye gitmemesi için bugünlerden önlem alınması gerektiğinin altını çizen Balık, “Şu an bakanımızın açıklamaları ve biz sağlıkçıların gözlemine göre vaka artışlarındaki en önemli faktör aile içi bulaş olarak görünüyor. Dışarıdan eve virüsü taşıma riski olanlar, aynı evi paylaştığı kişileri korumak için ev içinde de maske ve mesafe kurallarına dikkat etmeye devam etmeli. Birbiriyle sık görüşen kişiler ve aileler arası bulaşlar da vaka sayılarında artışlar yaratıyor” dedi. Kurallara daha sıkı uyulmaz ve rakamlar daha da yukarı çıkarsa katı kısıtlamalarla karşılaşılabileceğine vurgu yapan Prof. Dr. Balık, şöyle devam etti:

RAKAMLARA YANSIYOR

Havaların soğuması koronavirüs rakamlarına yansıyor. Kış ile birlikte yayılma hızı ve risk daha da artacak, başka hastalıklarla birleşerek ağır seyretme riski de doğacak. Ankara’da 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması yerinde oldu. Çünkü virüs gücünden bir şey kaybetmedi. Ölümcül seyretme riski bu yaş gurubunda daha fazla. Bir kısıtlama ile riski yüksek olan vatandaşlarımızın korumaya almak gerekiyordu. Bu kararın işe yaraması için risk grubunu evde de korumaya devam etmemiz şart. Sosyal olarak aktif olan, kalabalıklara girmek zorunda kalan gençler evdeki aileleri için sokaktayken biraz daha dikkat etsin. Eve geldikleri zamanda riski yüksek olan büyüklerine karşı mümkün olduğu kadar evin içinde de sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerekiyor. Sosyal mesafeye uyamadıkları durumlarda ev içinde bile olsa maskeli görüşmeleri, yemeklerini ayrı saatlerde, ayrı odalarda yemeleri durumunda olası riskleri en aza inecektir.

KURALINA GÖRE KULLANIN

Kalabalıkların oluştuğu ve sosyal mesafenin kaybolduğu kapalı alanlara (toplu taşıma, AVM, restoran, iş yerleri, taziye, cenaze ve kutlama törenleri gibi) özellikle dikkat etmek gerekiyor. Rehavete kapılmadan kalabalıklara engel olmaya devam etmek gerekiyor. Kalabalık ortama giriliyorsa mutlaka sosyal mesafeyi korumalı ve maskeyi mutlaka düzgün kullanmalıyız. Takmış olmak için değil, korunmak için, kurallara uyarak takmalıyız. Çünkü riski azaltacak olan doğru kullanımdır. Mevcut kurallara çok daha sıkı uymazsak, daha katı kısıtlamalar gelebilir. Şu an sağlık çalışanlarının ciddi olarak zorlandığını vatandaşın bilmesi gerekiyor.”

YEMEKLERİ SIRAYLA YEYİN MASKESİZ SOHBET ETMEYİN

İsmail Balık, kafe ve restoranlarda zaman geçiren Ankaralılara şu tavsiyeleri yaptı: “Yakın oturulması ve maske takılmadan sohbet edilmeye devam edilmesi durumunda risk ciddi olarak artırmaktadır. Bunu engellemek için aynı masada oturan kişilere yemeklerin sırayla getirilmesi ve çapraz servis edilmesi gerek. Yani bir kişi yerken diğer çaprazdaki arkadaşı maskesini çıkarmadan sırasını bekleyecek. Biri çorbasını içer maskesini geri takar, diğeri çorbasını içer. Ondan sora yemek de aynı sırayla servis edilir. Mümkün olduğu kadar maske yokken sohbet edilmemesi faydalı.”

KADEMELİ MESAİ EN ÖNEMLİSİ

Birden fazla kişinin çalıştığı ofisler için ise, “Maske ve mesafe kurallarına mutlaka uymak, kapalı ortamı da sık sık havalandırmak gerekiyor. Kalabalıkları azaltmak açısından kademeli mesai en önemlisi. Kademeli mesainin toplu taşımadaki yoğunluğu önlemeye de faydası var” tavsiyesinde bulundu.

65 YAŞ ÜSTÜNE KISITLAMA

Ankara Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirdi. Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, “65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verilmiştir” denildi. Kararda, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan, kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri ve benzeri olmak üzere kamu görevlileri ile işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının söz konusu kısıtlamadan muaf tutulacakları ifade edildi. Tedbirlere uymayanlara adli işlem başlatılacağı açıklandı.