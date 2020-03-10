Rekor için 5 metre kokoreç hazırladı

Akgün, yaklaşık 3 saat boyunca pişirdiği kokorecin görüntülerini, bilgileriyle birlikte ‘Guiness World Records’ yetkililerine ulaştırdı. Guiness yetkililerinin incelemesinin ardından yönlendireceği ekip rekoru tescil ederse, ‘dünyanın en uzun kokoreçi’ rekorunun sahibi Zakir Akgün olacak. Zakir Akgün Yenimahalle’deki dükkânının önünde pişirdiği kokoreci, sokaktan geçen vatandaşlara da ikram etti. Bazı vatandaşlar kokoreçle fotoğraf çektirdi. Akgün, amacının Türkiye’nin en sevilen sokak lezzetlerinden birini dünyaya tanıtmak olduğunu belirterek, şunları söyledi: “26 yıldır bu sokakta kokoreç hazırlıyorum. Bu lezzet bizim ülkemize ait. Patentini ben alamam ama rekorlar kitabına bir Türk tarafından girerse bizim olduğu bilinir. Umarım bugün kırdığım rekor, en kısa zamanda tescillenir. Bu rekor bizim sokağımızın olacak.”





80 kilogram ağırlığındaki kokoreç, özel üretilen şişlere, 8 ustanın 6 günlük çalışmasıyla sarıldı.