Proje tamam ihale yakında

Ankara Valiliği, Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalanan Tulumtaş Mağarası’nın rekreasyon projesinin tamamlandığını kaydeden Şimşek, yakında yapım ihalesine çıkılacağını söyledi. Şimşek, “Yapılacak yapının tüm masrafı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ankara Valiliği tarafından karşılanacak. İşletmesini de biz alacağız. Sonuçta Gölbaşı kazanmış olacak. Mağaranın içine uzanan yürüyüş yolu, mağara yapısına bağlı olarak dallanmıştır ve mağara oluşumunun izin verdiği alanlarda yürüyüş aksı genişleyerek seyir alanlarına dönüşmüştür. Ana akstan çıkan iki koldan oluşmuş bu yol, mağaranın içinde 91.5 metre uzunluğundadır” diye konuştu.