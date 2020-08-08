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Ankara Haberleri: Proje tamam ihale yakında

ANKARA HABERLERİ

Proje tamam ihale yakında

Hürriyet Haber
08.08.2020 - 01:00 |Son Güncelleme :

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Tulumtaş Mağarası Projesi ile ilgili bilgi verdi.

Hürriyet Haber

Ankara Valiliği, Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalanan Tulumtaş Mağarası’nın rekreasyon projesinin tamamlandığını kaydeden Şimşek, yakında yapım ihalesine çıkılacağını söyledi. Şimşek, “Yapılacak yapının tüm masrafı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ankara Valiliği tarafından karşılanacak. İşletmesini de biz alacağız. Sonuçta Gölbaşı kazanmış olacak. Mağaranın içine uzanan yürüyüş yolu, mağara yapısına bağlı olarak dallanmıştır ve mağara oluşumunun izin verdiği alanlarda yürüyüş aksı genişleyerek seyir alanlarına dönüşmüştür. Ana akstan çıkan iki koldan oluşmuş bu yol, mağaranın içinde 91.5 metre uzunluğundadır” diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Proje tamam ihale yakında hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Ağustos 2020 tarihinde saat 01 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Proje tamam ihale yakında haberi güncellenecektir.

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