Proje 2021’de tamamlanacak

Bültenin ‘2003-2019 döneminde yapılan karayolu çalışmaları’ kısmında, kent için ve komşu şehirlerle bağlantı yollarında devam eden çalışmalardan da bahsedildi. Bu kısımdaki bilgilere göre; çalışmalarına 2018’de başlanılan ve Gölbaşı’nın iki yakasını bir araya getirecek olan Konya Yolu Alt Geçit Projesi’nin 2021’de tamamlanması planlanıyor. Toplam maliyeti 345 milyon 579 bin TL olan proje kapsamında 1 kilometrelik yol ve alt yollar inşa ediliyor. Bültende, çalışmanın son durumuyla ilgili, “Servis yolu çalışmaları tamamlanmış olup, toprak işler, fore kazık ve diyafram duvar çalışmalarına devam edilmektedir” denildi.

2023’TE HİZMETTE

Bültende yer verilen diğer bir proje ise demiryoluyla seyahat süresini 14 saatten 3 buçuk saate indirecek olan Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi oldu. Toplam maliyeti 6 milyar 555 milyon 427 bin TL olan proje kapsamında Ankara (Polatlı)-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Uşak (Banaz), Banaz-Eşme, Eşme-Salihli, Salihli-Manisa ve Manisa-Menemen kesişimlerindeki altyapı çalışmaları devam ediyor. Polatlı-Afyonkarahisar kesiminin 2022, Afyonkarahisar-Uşak-İzmir kesiminin ise 2023’te tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

ANKARA-SİVAS 2 SAATE DÜŞECEK

Marmaray ve Kars-Bakü-Tiflis demiryolu projeleri ile birlikte Demir İpekyolu Projesi’nin hayata geçirilmesinde önemli bir aşama olan Ankara-Sivas YHT Projesi’nin ise bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Mart ayında test sürüşlerine başlanan proje hayata geçtiğinde Ankara ve Sivas arası demiryolu ulaşımı, 12 saatten 2 saate düşecek.