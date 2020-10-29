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Ankara Haberleri: Proje 2021’de tamamlanacak

ANKARA HABERLERİ

Proje 2021’de tamamlanacak

Sedat CENİKLİ
29.10.2020 - 01:04 |Son Güncelleme :

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, 2003-2019 döneminde hayata geçirilen ya da temeli atılan çalışmalara ilişkin 81 şehir için ayrı ayrı hazırladığı bültenlerde, devam eden projelerin tamamlanma tarihleri de yer aldı.

Sedat CENİKLİ

Bültenin ‘2003-2019 döneminde yapılan karayolu çalışmaları’ kısmında, kent için ve komşu şehirlerle bağlantı yollarında devam eden çalışmalardan da bahsedildi. Bu kısımdaki bilgilere göre; çalışmalarına 2018’de başlanılan ve Gölbaşı’nın iki yakasını bir araya getirecek olan Konya Yolu Alt Geçit Projesi’nin 2021’de tamamlanması planlanıyor. Toplam maliyeti 345 milyon 579 bin TL olan proje kapsamında 1 kilometrelik yol ve alt yollar inşa ediliyor. Bültende, çalışmanın son durumuyla ilgili, “Servis yolu çalışmaları tamamlanmış olup, toprak işler, fore kazık ve diyafram duvar çalışmalarına devam edilmektedir” denildi.

Proje 2021’de tamamlanacak

2023’TE HİZMETTE

Bültende yer verilen diğer bir proje ise demiryoluyla seyahat süresini 14 saatten 3 buçuk saate indirecek olan Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi oldu. Toplam maliyeti 6 milyar 555 milyon 427 bin TL olan proje kapsamında Ankara (Polatlı)-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Uşak (Banaz), Banaz-Eşme, Eşme-Salihli, Salihli-Manisa ve Manisa-Menemen kesişimlerindeki altyapı çalışmaları devam ediyor. Polatlı-Afyonkarahisar kesiminin 2022, Afyonkarahisar-Uşak-İzmir kesiminin ise 2023’te tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. 

Proje 2021’de tamamlanacak

ANKARA-SİVAS 2 SAATE DÜŞECEK

Marmaray ve Kars-Bakü-Tiflis demiryolu projeleri ile birlikte Demir İpekyolu Projesi’nin hayata geçirilmesinde önemli bir aşama olan Ankara-Sivas YHT Projesi’nin ise bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Mart ayında test sürüşlerine başlanan proje hayata geçtiğinde Ankara ve Sivas arası demiryolu ulaşımı, 12 saatten 2 saate düşecek.

Proje 2021’de tamamlanacak

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Proje 2021’de tamamlanacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Ekim 2020 tarihinde saat 01 04’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Proje 2021’de tamamlanacak haberi güncellenecektir.

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