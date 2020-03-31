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Ankara Haberleri: Plakaya göre direksiyona geçilecek

ANKARA HABERLERİ

Plakaya göre direksiyona geçilecek

Doğahan GİRİTLİOĞLU
31.03.2020 - 09:44 |Son Güncelleme :

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüsün yayılması engel olmak amacıyla başlattığı uygulama kapsamında, önceki gece yarısı ticari taksilerin trafiğe çıkması tek ve çift plaka olarak sınırlandırıldı. Kızılay’da polis, uygulamayı ihlal eden bir şoföre ceza yazdı.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın 3 büyükşehirde ticari taksilerin trafiğe çıkmasının kısıtlanmasına yönelik genelgesi, önceki gece 00.01 itibarıyla Ankara’da uygulanmaya başladı. Önceki gece yarısından dün saat 24.00’a kadar, sonu tek rakamla biten ticari taksilerin trafiğe çıkmasına izin verildi, bugün ise çift rakamlı plakaya sahip taksiciler aynı saatler arasında direksiyon başına geçebilecek. Uygulama ardışık olarak devam edecek, trafik polisleri kuralı ihlal eden şoförlere cezai işlem uygulayacak. Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner uygulamayı desteklediklerini belirterek, Kızılay YKM taksi depolama servisinin ücretiz olarak taksicilerin kullanımına açıldığını söyledi. Uygulamanın öncesinde de taksicilerin koronavirüsün yayılmasını önlemek için vardiyalı olarak trafiğe çıktığının altını çizen Yiğiner, Hürriyet Ankara’ya şu değerlendirmeyi yaptı:

Plakaya göre direksiyona geçilecek

SAYILARDA DENGESİZLİK OLABİLİR

Uygulamada aksaklıklar olabilir ama bu süreç halkın ve şoförlerimizin sağlığı için fedakarlık yapma sürecindeyiz Genel sayıda yarı çift, yarı tek plakalı araca sahibiz. Ama bazı duraklarda çift plaka, bazılarında ise tek plaka sayısı daha çok olabilir. Bunun çözümü duraklar arasında kurulacak bir danışmayla sağlanabilir. Bu uygulamadan önce taksiciler dayanışma yaparak vardiyalı olarak çalışıyordu. Ama durağı olmayıp piyasada çalışan araçlarda bu sistemi uygulayamıyorduk.

DURAKLAR ARASI ENTEGRE EDEBİLİRİZ

Plakaları tek ve çift sayıları dengeli olmayan duraktaki arkadaşlar odamıza müracaat etsinler. Biz oda olarak başka bir durakla onları entegre edebiliriz. Tekleri-çiftleri bir şekilde eşit sayıda organize ederiz. Zaten koronavirüs ülkemize geldiği ilk andan itibaren belirli vardiyalı sistem, en fazla üç yolcu gibi önlemler almıştık. Geldiğimiz noktada giderlerimizi karşılama şansımız yok. Şu süreçte kamu faaliyetini, zararına yerine getirmiş oluyoruz. Ama bu mücadeleyi hep beraber vermek zorundayız.”

KURALA UYMAYANA CEZAİ İŞLEM

Polis denetimleri de uygulamanın hayata geçirilmesiyle başladı. Kızılay’da önceki gece plakasının son hanesi çift sayı olmasına karşı trafiğe çıkan bir taksiciye cezai işlem uygulandı. Cezai işlem uygulanan taksi şoförü, “Yapacak bir şey yok, haklılar” dedi. Genelge kapsamında önceki gece trafiğe çıkma izni verilen taksi şoförü Barış Çankaya ise kurala uymaya çalışacaklarını belirterek, “Halk dışarı çıkmadığı için beşte bir oranında işlerimizin düştüğünü söyleyebilirim. Gece kimse yok, her taraf kapalı. Kendi çapımızda tedbir alıyoruz, eldiven ve maske takıyoruz” diye konuştu. AA

Plakaya göre direksiyona geçilecek

32 ARAÇTAN 9’A DÜŞTÜ

Mustafa Arslan isimli bir taksi durağı başkanı uygulamayı desteklerini belirterek koronavirüs salgının işlerini yüzde 90 etkilediğini söyledi. Arslan, geceleri 32 araçla çalıştıklarını ancak bu gece sayının 9'a düştüğünü aktardı. DHA

Plakaya göre direksiyona geçilecek

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Plakaya göre direksiyona geçilecek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 31 Mart 2020 tarihinde saat 09 44’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Plakaya göre direksiyona geçilecek haberi güncellenecektir.

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