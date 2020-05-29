Peşin ödeyen 3’te 1’ini geri alabilir

Koronavirüs nedeniyle okullar 13 Mart’ta kapatılırken, evlerdeki uzaktan eğitim ise 19 Haziran’a kadar devam edecek. Yeni eğitim döneminin eylül ayında başlaması planlanırken, velilerin merak ettikleri konulardan birisi de ‘servis ücretleri ne olacak’ sorusu oldu. Bu konuda kargaşanın yaşandığını belirten Bektaşlar Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Fatih Bektaş, gün üzerinden hesaplama yapıldığında yıl içinde peşin ödeme yapan velilerin, yaptıkları ödemenin 3’te 1’lik bölümünü iade alabileceklerini söyledi. Bazı firmaların yeni kayıt döneminde ücretleri iade edebileceğini belirtmesinin haksız kazanca neden olduğunu savunan Bektaş şu bilgileri verdi:

6O İŞ GÜNÜ HİZMET VERİLMEDİ

“Öğrenci ulaşım hizmetlerine bir eğitim döneminde aktif olarak 180 iş günü üzerinden hizmet verilmektedir. Salgın sürecinde eğitime ara verilen süreler hesaplandığında yaklaşık olarak 60 iş günü süreyle firma ya da servis işletmecisinin hizmet vermediği görülecektir. Yıl içinde peşin ödeme yapan velilerin, yaptıkları ödemenin 3’te 1’lik bölümünü hemen iade almaları gerekmektedir. Taksitli ödeme yapan velilerin de anlaşma yaptığı tutarın, 3’te 2’lik bölümü kadar ödeme yapması yeterli olacaktır. Bu tutardan fazla ödeme yapan velilerin, firma ya da servis işletmecisinden ücret iadesini hemen alması gerekmektedir.

HAKSIZ KAZANCA SEBEP OLUR

Bir sonraki eğitim-öğretim döneminin okullarda ne zaman başlayacağının netlik kazanmadığı süreçte, bazı firmaların yeni kayıt döneminde ücretleri iade edebileceğini belirtmesi haksız kazanca sebep vermektedir. Okulun bir sonraki eğitim döneminde, hangi firmayla sözleşme imzalayacağı ya da velinin bir sonraki eğitim döneminde öğrencisini servis hizmetinden faydalandıracağı belli değilken, eylül ayında iade yapılacağı söylenmesinin hiçbir tutarlılığı bulunmamaktadır. 15 Haziran’a kadar, 3’te 1’lik iade işlemini gerçekleştirmeyen firma ya da servis işletmecisine karşı hukuki yollarla iade alınması için işlemlere de başlanması gerekir.”