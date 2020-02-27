Pedal yoluna ilk hilti vuruldu

3.5 kilometrelik birinci etabı kullanıma açmak için ilk hilti çalışmasını Akdeniz Caddesi Eser Parkı’nda EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş yaptı. Bisiklet topluluklarının da katıldığı etkinlikte yola bisiklet logosu da çizildi. İlk etabı iki ayda, projenin tamamını ise bir yıl içerisinde tamamlamayı planladıklarını belirten Genel Müdür Alkaş, “Ankara 1.6 milyon otomobilin olduğu bir kent haline geldi ve bu sürdürülebilir bir şey değil. Ankara’yı otomobillerden alıp insan odaklı bir kent haline dönüştürmek istiyoruz. Ankara, yayaların, toplu ulaşımın ve bisikletlilerin olacak. 1 yılın sonunda da tüm güzergah etaplarını tamamlayarak Başkentimize 53.6 kilometrelik bisiklet yolunu kazandıracağız” dedi. Alkaş, kent trafiğini aksatmamak için birinci etaptaki çalışmaları saat 00.00 ile 06.00 arasında yürüteceklerini kaydetti.

Bisiklet yolu inşaatı sürecinde, Çankaya İlçesi İnönü Bulvarı (Milli Kütüphane önü), Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Muammer Yaşar Bostancı Caddesi ve 68. Sokak (Ankara Üniversitesi Dişçilik Fakültesi önü) bölgelerinde kısmen trafik sıkışıklığı yaşanacak.

ODTÜ’YE 2 OTOBÜSLE RİNG

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla 2 Mart Pazartesi gününden itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) öğrenim gören öğrencilere yönelik iki adet otobüs ücretsiz servis vermeye başlayacak. EGO Genel Müdürlüğü ile ODTÜ Rektörlüğü ile yapılan görüşmeler sonrası yapılan anlaşma doğrultusunda Açık Kahverengi ‘A-1 Ringi’ adı altında hizmet verecek olan iki EGO otobüsü, kampüs içinde hafta içi her gün 08.00-18.00 saatleri arasında 15 dakika aralıklarla ring yapacak. Otobüs ring güzergahı; A-1 Kapısı, YDYO 1, İİBF, Rektörlük, KKM, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yuva, Mimarlık Fakültesi, YDYO ve A-1 Kapısı olarak belirlendi.