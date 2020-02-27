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Ankara Haberleri: Pedal yoluna ilk hilti vuruldu

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Pedal yoluna ilk hilti vuruldu

Hürriyet Haber
27.02.2020 - 15:27 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) toplamı 53.6 kilometre ve 9 etaptan oluşan ‘Bisiklet Yolu Projesi’nin ilk etabı olan Milli Kütüphane-Ankara Üniversitesi güzergahında çalışmalar başladı.

Hürriyet Haber

3.5 kilometrelik birinci etabı kullanıma açmak için ilk hilti çalışmasını Akdeniz Caddesi Eser Parkı’nda EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş yaptı. Bisiklet topluluklarının da katıldığı etkinlikte yola bisiklet logosu da çizildi. İlk etabı iki ayda, projenin tamamını ise bir yıl içerisinde tamamlamayı planladıklarını belirten Genel Müdür Alkaş, “Ankara 1.6 milyon otomobilin olduğu bir kent haline geldi ve bu sürdürülebilir bir şey değil. Ankara’yı otomobillerden alıp insan odaklı bir kent haline dönüştürmek istiyoruz. Ankara, yayaların, toplu ulaşımın ve bisikletlilerin olacak. 1 yılın sonunda da tüm güzergah etaplarını tamamlayarak Başkentimize 53.6 kilometrelik bisiklet yolunu kazandıracağız” dedi. Alkaş, kent trafiğini aksatmamak için birinci etaptaki çalışmaları saat 00.00 ile 06.00 arasında yürüteceklerini kaydetti.

Pedal yoluna ilk hilti vuruldu

Bisiklet yolu inşaatı sürecinde, Çankaya İlçesi İnönü Bulvarı (Milli Kütüphane önü), Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Muammer Yaşar Bostancı Caddesi ve 68. Sokak (Ankara Üniversitesi Dişçilik Fakültesi önü) bölgelerinde kısmen trafik sıkışıklığı yaşanacak.

ODTÜ’YE 2 OTOBÜSLE RİNG

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla 2 Mart Pazartesi gününden itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) öğrenim gören öğrencilere yönelik iki adet otobüs ücretsiz servis vermeye başlayacak. EGO Genel Müdürlüğü ile ODTÜ Rektörlüğü ile yapılan görüşmeler sonrası yapılan anlaşma doğrultusunda Açık Kahverengi ‘A-1 Ringi’ adı altında hizmet verecek olan iki EGO otobüsü, kampüs içinde hafta içi her gün 08.00-18.00 saatleri arasında 15 dakika aralıklarla ring yapacak. Otobüs ring güzergahı; A-1 Kapısı, YDYO 1, İİBF, Rektörlük, KKM, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yuva, Mimarlık Fakültesi, YDYO ve A-1 Kapısı olarak belirlendi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Pedal yoluna ilk hilti vuruldu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Şubat 2020 tarihinde saat 15 27’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Pedal yoluna ilk hilti vuruldu haberi güncellenecektir.

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