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Ankara Haberleri: Pazarlara kısmi rahatlama

ANKARA HABERLERİ

Pazarlara kısmi rahatlama

Hürriyet Haber
09.05.2020 - 00:26 |Son Güncelleme :

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 45 gündür satış kısıtlaması bulunan giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye, nalburiye malzemeleri satışı yapan pazarcı esnafı, Pazartesi itibarıyla tezgâh açabilecek.

Hürriyet Haber

Ankara Valiliği, koronavirüsle mücadele kapsamında pazar yerlerine getirilen kısıtlamalardan bazılarının kaldırıldığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı’nın ‘Pazar Yerleri’ konulu yeni genelgesiyle mahalle ve semt pazarlarından uygulanmakta olan ‘giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye, nalburiye gibi ihtiyaç malzemeleri satışı kısıtlaması’ 11 Mayıs Pazartesi günü 09.00 itibarıyla kalkacak. Ancak kısıtlaması kaldırılan ürünlerin satışını yapacak esnaf, mevcut kurallara dikkat etmesi konusunda uyarıldı.

3 METRE VE MASKE ZORUNLU

Bununla ilgili, “Pazar yerlerinde kısıtlaması kaldırılan malzemelerin satışını yapacak esnaf, pazar yerleri için getirilen satış yeri (tezgâh/sergi) arasında en az 3 metre mesafe şartı ve maske kullanması zorunluluğu başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uymaya devam edecektir” ifadesi kullanıldı.

PAZARCILAR MEMNUN

Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Başkanı Ali Karaca da sınırlandırmanın kaldırılmasından memnun olduklarını söyledi. Esnafın elinde 45 gündür satamadığı, geçen sezona ait ayakkabı, kıyafet ve çanta gibi ürünlerin bulunduğunu belirten Karaca, “Pazarlara halkın yoğun talebi oluyor ama sebze ve tuhafiye tezgâhlarının aynı anda açılmasıyla yoğunluk dağılacak. Yoğunluğun bir kısmı meyve ve sebze, bir kısmı tuhafiye tezgâhlarına gideceği için sosyal mesafe oluşacak. Mağdur esnafımız artık tezgâh açacak. Ellerinde kalan ürünü de bu süreçte bayrama kadar satarak borçlarını öderler. Bu tezgâhların arasında da yine üç metre boşluk bırakılacak ve maskeler takılacak. Aynı önlemler devam edecek” diye konuştu.

Pazarlara kısmi rahatlama

Polis ve zabıta ekiplerinin pazar yerlerindeki denetimleri sürerken, kurallara uymadığı tespit edilenlere de Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası ve adli işlem uygulanacak.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Pazarlara kısmi rahatlama hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Mayıs 2020 tarihinde saat 00 26’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Pazarlara kısmi rahatlama haberi güncellenecektir.

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