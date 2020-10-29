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Ankara Haberleri: Patlamanın sebebi ezbere tesisat

ANKARA HABERLERİ

Patlamanın sebebi ezbere tesisat

Doğahan GİRİTLİOĞLU
29.10.2020 - 23:27 |Son Güncelleme :

Mamak’ta önceki gün yaşanan doğal gaz patlamasının, bir dairenin mutfağındaki ocağa yapılan yanlış işlem sonucu gerçekleştiği ortaya çıktı. Başkentgaz bir kez daha uyardı: “Doğal gaz tesisat ve bağlantılarına yetkisizce müdahale edilmemesi gerekiyor.”

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Mamak’ta önceki gün bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasının mutfaktaki ocağa gaz akışını sağlayan fleksi hortumun kesik olması nedeniyle yaşandığı tespit edildi. Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ve Başkentgaz yetkilileri tarafından yapılan inceleme sonucu; patlamanın yaşandığı dairede doğal gaz sistemine mevzuata aykırı şekilde işlem yapıldığı belirlendi. Başkentgaz incelemelerle ilgili şu bilgileri verdi:

OCAK BAĞLANTISINA İŞLEMLER YAPILMIŞ

“Yapılan tespitler sonucunda, aboneliğin apartman yönetimi adına olduğu, şirketimize kişisel abonelik için herhangi bir başvuru yapılmadığı, patlamanın dairenin mutfağında meydana geldiği, mutfaktaki ocağa gaz akışını sağlayan fleksi hortumun kesik olduğu görülmüştür. Apartman sakinleri tarafından dairede oturan ve patlamadan etkilenen kişi tarafından akşam saatlerinde ocak bağlantısı ile ilgili birtakım işlemler yapıldığı öğrenilmiştir. Yaşanan bu üzücü olay, doğal gaz tesisat ve bağlantılarına yetkisiz kişiler tarafından müdahale edilmemesi gerektiğini bir kez daha göstermiştir. “

Patlamanın sebebi ezbere tesisat

HÜRRİYET ANKARA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Hürriyet Ankara patlamadan yaklaşık bir hafta önce, ‘Uyuyan Tehlike’ manşetiyle, mevzuata aykırı olarak güvenli olmayan bacalı tip cihaz kullanımının yaratabileceği tehlikelere dikkat çekmişti. Başkentgaz İç Tesisat Müdürü Burak Taşkıner, binada bir hanenin bacalı cihazında oluşan sızıntı veya başka bir olumsuzluğun binadaki diğer sakinler için de risk oluşturduğunu belirterek 5 önemli uyarı yapmıştı:

*Bacalı cihaz kesinlikle çelik bacaya bağlanmamalı.

*Banyo, WC veya hacmi 8 metreküpten daha az olan ortamlara cihaz montajı yapılmamalı

*Bina yönetim kararıyla bütün abonelerin cihaz bağlantıları mevzuata uygun hale getirilmeli.

*Bacalı cihazların bakım işlemleri mevzuata uygun ve sertifikalı firmalar tarafından yapılmalı

*Mevzuata aykırı ve profesyonel olmayan kişiler tarafından doğal gaz tesisatına müdahale yapılmamalı.

Patlamanın sebebi ezbere tesisat

TEKRAR YAŞAMAMAMIZI TEMENNİ EDİYORUM

Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ile Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de, doğal gaz patlaması sonucu hasar gören binada incelemelerde bulundu ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Köse, “İnşallah olayda yaralanan tüm vatandaşlarımız sağlığına en yakın zamanda kavuşur. Kendilerine ve ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor, böyle bir olayı tekrar yaşamamamızı temenni ediyorum. Belediye olarak, bu üzücü olayda üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar dilerim” dedi.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Patlamanın sebebi ezbere tesisat hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Ekim 2020 tarihinde saat 23 27’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Patlamanın sebebi ezbere tesisat haberi güncellenecektir.

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