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Ankara Haberleri: Parklara koştular

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Parklara koştular

Mert Gökhan KOÇ-Selahattin SÖNMEZ
22.05.2020 - 16:19 |Son Güncelleme :

Bir hafta arayla ikinci kez dört saatliğine dışarı çıkan 15-20 yaş arası gençler, parklara koştular. Bayram öncesi arkadaşlarıyla özlem giderip, eğlendiler.

Mert Gökhan KOÇ-Selahattin SÖNMEZ

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzun süredir evlerinde olan 15-20 yaş arası gençler, normalleşme takvimi kapsamında kısıtlamanın esnetilmesiyle dün yine sokağa çıktılar. Bir hafta arayla ikinci kez dört saatliğine dışarı çıkan gençler, parklara akın etti.

Parklara koştular

Seğmenler Parkı’na koşan gençler, Ramazan Bayramı öncesi dört saatlik izinlerini arkadaşları ile buluşarak değerlendirdi.

Parklara koştular

Paten kullanan, bisiklet süren sohbet eden gençlerin, zaman zaman sosyal mesafe kuralını unuttukları da oldu. 

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Parklara koştular hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Mayıs 2020 tarihinde saat 16 19’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Parklara koştular haberi güncellenecektir.

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