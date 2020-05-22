Parklara koştular

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzun süredir evlerinde olan 15-20 yaş arası gençler, normalleşme takvimi kapsamında kısıtlamanın esnetilmesiyle dün yine sokağa çıktılar. Bir hafta arayla ikinci kez dört saatliğine dışarı çıkan gençler, parklara akın etti.
Seğmenler Parkı’na koşan gençler, Ramazan Bayramı öncesi dört saatlik izinlerini arkadaşları ile buluşarak değerlendirdi.
Paten kullanan, bisiklet süren sohbet eden gençlerin, zaman zaman sosyal mesafe kuralını unuttukları da oldu.
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