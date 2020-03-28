Parklar kapatıldı kurallar hatırlatıldı

Belediyeler tarafından parkların girişlerine dubalar, beton bariyerler, konteynerler konulup, şeritler çekilerek vatandaşlarına girişine izin verilmedi. Polis ekiplerince de uygulamayla ilgili vatandaşlara bilgi verildi, kent merkezinde girişe açık olan parklarda ‘sosyal mesafe kuralı’ hatırlatıldı. Hürriyet Ankara, yeni uygulamanın ilk gününde parkları gezdi.

* Mogan Parkı (11.15): Haymana Yolu üzerindeki girişine şeritler çekildi ‘Parkımız geçici olarak kapatılmıştır’ yazılı levha konularak ziyaretçiler uyarıldı.

* Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı (11.25): Belediye tarafındaki girişi konteyner ve beton bariyerlerle, diğer girişleri de şerit ve metal bariyerlerle kapatılan parkta kimse yoktu.

* Eymir (11.45): Turan Güneş Bulvarı üzerindeki giriş noktasında konuşlanan trafik polisi ekiplerince, göle gitmeye çalışan vatandaşlar uyarılarak geri çevrildi. Gölün ODTÜ girişi de kapatıldı.

* Seğmenler Parkı (12.10): Kent merkezinde olduğu için girişleri açık tutulan park boştu. Vatandaşların kurala uydukları gözlendi.

* Kuğulu Park (12.20): Ziyarete açık olan diğer bir park olan Kuğulu’da da yaya polis ekipleri devriye atarak vatandaşlara sosyal mesafe kuralını hatırlattı. Bazı vatandaşlar kuğuları besledikten sonra geri gitti.

* Kurtuluş Parkı (12.30): Yürüyüş ve koşu için gelenler dışında kimse yoktu. Güvenlik görevlileri, kalabalık gruplar halinde oturulmaması ya da yan yana yürünmemesi konusunda uyarılarda bulunduklarını söyledi.

* Ulus (12.40): Her zaman kalabalık olan Atatürk Heykeli ve çevresi boştu. İşleri olduğu için bölgeden geçen vatandaşların çoğunun da maske kullandıkları görüldü.

* Güvenpark (12.50): Kentin simgelerinden Güvenpark ve çevresinde çok az vatandaş vardı. Yaya polis ekipleri Güvenlik Anıtı ve çevresi ile parkta devriye atarken; bazı vatandaşlar da güvercinlere yem verdi.

* Göksu Park (13.15): Güvenlik ekiplerince parkın tüm girişleri, ziyaretçilere kapatıldı.