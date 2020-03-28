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Ankara Haberleri: Parklar kapatıldı kurallar hatırlatıldı

ANKARA HABERLERİ

Parklar kapatıldı kurallar hatırlatıldı

Sedat CENİKLİ
28.03.2020 - 23:51 |Son Güncelleme :

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında önceki akşam açıkladığı yeni tedbirler doğrultusunda dün Ankara’daki piknik alanları, ormanlar, ören yerleri kapatıldı.

Sedat CENİKLİ

Belediyeler tarafından parkların girişlerine dubalar, beton bariyerler, konteynerler konulup, şeritler çekilerek vatandaşlarına girişine izin verilmedi. Polis ekiplerince de uygulamayla ilgili vatandaşlara bilgi verildi, kent merkezinde girişe açık olan parklarda ‘sosyal mesafe kuralı’ hatırlatıldı. Hürriyet Ankara, yeni uygulamanın ilk gününde parkları gezdi.

* Mogan Parkı (11.15): Haymana Yolu üzerindeki girişine şeritler çekildi ‘Parkımız geçici olarak kapatılmıştır’ yazılı levha konularak ziyaretçiler uyarıldı.

Parklar kapatıldı kurallar hatırlatıldı

* Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı (11.25): Belediye tarafındaki girişi konteyner ve beton bariyerlerle, diğer girişleri de şerit ve metal bariyerlerle kapatılan parkta kimse yoktu.

* Eymir (11.45): Turan Güneş Bulvarı üzerindeki giriş noktasında konuşlanan trafik polisi ekiplerince, göle gitmeye çalışan vatandaşlar uyarılarak geri çevrildi. Gölün ODTÜ girişi de kapatıldı.

Parklar kapatıldı kurallar hatırlatıldı

* Seğmenler Parkı (12.10): Kent merkezinde olduğu için girişleri açık tutulan park boştu. Vatandaşların kurala uydukları gözlendi.

Parklar kapatıldı kurallar hatırlatıldı

* Kuğulu Park (12.20): Ziyarete açık olan diğer bir park olan Kuğulu’da da yaya polis ekipleri devriye atarak vatandaşlara sosyal mesafe kuralını hatırlattı. Bazı vatandaşlar kuğuları besledikten sonra geri gitti.

Parklar kapatıldı kurallar hatırlatıldı

* Kurtuluş Parkı (12.30): Yürüyüş ve koşu için gelenler dışında kimse yoktu. Güvenlik görevlileri, kalabalık gruplar halinde oturulmaması ya da yan yana yürünmemesi konusunda uyarılarda bulunduklarını söyledi.

Parklar kapatıldı kurallar hatırlatıldı

* Ulus (12.40): Her zaman kalabalık olan Atatürk Heykeli ve çevresi boştu. İşleri olduğu için bölgeden geçen vatandaşların çoğunun da maske kullandıkları görüldü.

Parklar kapatıldı kurallar hatırlatıldı

* Güvenpark (12.50): Kentin simgelerinden Güvenpark ve çevresinde çok az vatandaş vardı. Yaya polis ekipleri Güvenlik Anıtı ve çevresi ile parkta devriye atarken; bazı vatandaşlar da güvercinlere yem verdi.

Parklar kapatıldı kurallar hatırlatıldı

* Göksu Park (13.15): Güvenlik ekiplerince parkın tüm girişleri, ziyaretçilere kapatıldı.

Parklar kapatıldı kurallar hatırlatıldı

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Parklar kapatıldı kurallar hatırlatıldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Mart 2020 tarihinde saat 23 51’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Parklar kapatıldı kurallar hatırlatıldı haberi güncellenecektir.

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