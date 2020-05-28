Parklar çocukların

Ankaralı çocuklar dün getirilen serbestlikle 11.00-15.00 saatleri arasında dört saat süreyle sokağa çıktı. Evde kaldıkları bir haftanın ardından izinden faydalanan çocuklar, aileleri ile birlikte parklara giderek hava aldı, bisiklet sürdü, top oynadı. Aileler havaların ısınmasıyla birlikte sokağa çıkma izninin daha geç saatlerde yapılması talebinde bulundu. 15-­20 yaş arasındaki gençler ise yarın 11.00-­15.00 saatlerinde dışarı çıkacak.





Aileleriyle dışarı çıkan çocuklar, güneşli havanın tadını çıkarırken maske takmayı ihmal etmedi.



Bir çocuğun ise yaşadığı mutluluğu göstermek amacıyla parkta perende atması objektiflere yansıdı.



Minikler bir yandan güneşli havanın keyfini çıkarırken diğer yandan Kuğulu Park’ın sakinlerini besledi.



Çankaya Belediyesi’nin Kuğulu Park’ta düzenlediği müzikli dans etkinliğine katılan minikler gönüllerince dans etti. Dans esnasında sosyal mesafe kuralının zaman zaman ihlal edildiği görüldü.