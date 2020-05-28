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Ankara Haberleri: Parklar çocukların

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Parklar çocukların

Mert Gökhan KOÇ
28.05.2020 - 09:54 |Son Güncelleme :

Koronavirüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 ve altı yaşlardaki çocuklar dün dört saatliğine dışarı çıkarak, sıcak havanın keyfini çıkardı.

Mert Gökhan KOÇ

Ankaralı çocuklar dün getirilen serbestlikle 11.00-15.00 saatleri arasında dört saat süreyle sokağa çıktı. Evde kaldıkları bir haftanın ardından izinden faydalanan çocuklar, aileleri ile birlikte parklara giderek hava aldı, bisiklet sürdü, top oynadı. Aileler havaların ısınmasıyla birlikte sokağa çıkma izninin daha geç saatlerde yapılması talebinde bulundu. 15-­20 yaş arasındaki gençler ise yarın 11.00-­15.00 saatlerinde dışarı çıkacak.

Parklar çocukların
Aileleriyle dışarı çıkan çocuklar, güneşli havanın tadını çıkarırken maske takmayı ihmal etmedi.

 

Parklar çocukların
Bir çocuğun ise yaşadığı mutluluğu göstermek amacıyla parkta perende atması objektiflere yansıdı.

Parklar çocukların
Minikler bir yandan güneşli havanın keyfini çıkarırken diğer yandan Kuğulu Park’ın sakinlerini besledi.

Parklar çocukların
Çankaya Belediyesi’nin Kuğulu Park’ta düzenlediği müzikli dans etkinliğine katılan minikler gönüllerince dans etti. Dans esnasında sosyal mesafe kuralının zaman zaman ihlal edildiği görüldü.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Parklar çocukların hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Mayıs 2020 tarihinde saat 09 54’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Parklar çocukların haberi güncellenecektir.

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