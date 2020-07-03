Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >Pandemi yorgunluğu sayıyı arttırdı

Ankara Haberleri: Pandemi yorgunluğu sayıyı arttırdı

ANKARA HABERLERİ

Pandemi yorgunluğu sayıyı arttırdı

Doğahan GİRİTLİOĞLU
03.07.2020 - 01:45 |Son Güncelleme :

Prof. Dr. İsmail Balık, Ankara’da son iki hafta içerisinde koronavirüs rakamlarında gözlenen ciddi artışın pandemi yorgunluğuna bağlı olarak yaşandığını söyledi. Balık, “Pandemi tedbirlerinin uzun sürmesi insanları gevşemeye yöneltiyor. Tehlikeyi umursamaz hale gelenler, bana bir şey olmaz diyenler var. Sıfıra doğru istikrarlı bir tablo yakalamadan gevşememek, içinde bulunduğumuz pandemi yorgunluğuna yenik düşmemek gerekiyor” diye uyardı.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün düzenlenen ‘Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından koronavirüs vaka sayılarının en fazla artığı ve azaldığı illeri tek tek duyurdu ve “Son iki hafta içinde 5 ilimizin günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olmuştur. Bu iller Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır’dır” açıklamasını yaptı. Ankara için dikkat çeken bu artışının nedenini Hürriyet Bilim Kurulu’nda da yer alan Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık’a sorduk. “Artışın en dikkat çekici nedenlerinden biri, Ankara’da pandemi yorgunluğunun oluşmaya başlaması” diyen Balık, maskesiz gezen ve sosyal mesafe kuralları ihlal eden kişilere taviz verilmeden ceza uygulanması gerektiğinin altını çizdi. Prof Dr. İsmail Balık ‘pandemi yorgunluğu’ kavramını ve artışın nedenlerini şu sözlerle açıkladı:

Pandemi yorgunluğu sayıyı arttırdı

TEHLİKEYİ UMURSAMAZ HALE GELENLER VAR

“Pandemi yorgunluğu, vaka sayılarındaki bu dikkat çekici artışın nedenlerinde göz ardı edilemeyecek bir etken. Bu yorgunluk dediğimiz olay tüm ülkelerde yaşanıyor aslında. Pandemi tedbirlerinin uzun sürmesi insanları gevşemeye yöneltiyor. Ankara’da da benim gözlemim; pandemi süresi uzadıkça, insanlarda bu tedbirlere uyma konusunda bir yorgunluk gelişmiş durumda. Bazı kesimler bu yorgunluğun etkisiyle, alışageldiği normal yaşamındaki gibi yaşamaya başlamış durumda. Artık tehlikeyi umursamaz hale gelenler var.

‘BANA ZARAR VERMEYECEK’ ALGISI OLUŞTU

İnsanların bir kısmında ise kendisine ve çevresinin başına bir şey gelmemesinden kaynaklı olarak ‘Bana zarar vermeyecek’ algısı oluşmuş durumda. Halbuki virüs gücünden bir şey kaybetmedi, bulaşma ve öldürme gücü aynen devam ediyor. Ben de bu şehirde yaşıyorum. Farklı noktalardaki gözlemim; bir kanıksama, bıkkınlık ve yorgunluk hali var Ankara için. Günlük vaka sayılarındaki azalmanın etkisiyle gevşememeliyiz. Bunun istikrarlı şekilde sıfıra doğru azalma göstermesi gerekiyor. Bu istikrarı yakalamadan kendimizi rahat hissetmemeliyiz.

KURALSIZLARA CEZA UYGULAMASI ŞART

Özellikle Ankara’da tedbirlere uymayan ve maskeyi uygunsuz kullanan az da olsa duyarsız bir kesim var. Ama bu az sayıda kesim büyük çoğunluğu etkiliyor. Daha bu sabah (dün) metroda maskesini çıkaran bir kişinin kendisini uyaranlara tepki gösterdiğine şahit olduk. Unutmayın ki bu virüs bir kişiden tüm dünyaya yayıldı. Bütün uyarılara ve açıklamalara karşın kurallara uymayan bu kesimi caydırmak için en önemli hususlardan bir tanesi ceza uygulaması. 4 aydan beri bu konunun önemi anlatılmasına rağmen bir insan bu kurallara uymamakta ısrarcıysa, buna artık ceza uygulanmalı. 1 Haziran’da yürürlüğe giren maske cezasının Ankara’nın her noktasında tavizsiz uygulanması gerekiyor.“

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Pandemi yorgunluğu sayıyı arttırdı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Temmuz 2020 tarihinde saat 01 45’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Pandemi yorgunluğu sayıyı arttırdı haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Bebek mumyası ele geçirildi

Bebek mumyası ele geçirildi

İyileşince tekrar uçacak

İyileşince tekrar uçacak

Stajyer öğrenciler kurayla belirlendi

Stajyer öğrenciler kurayla belirlendi

Fikirlerinize önem veriyoruz

Fikirlerinize önem veriyoruz

Büyük hedefimiz hepsini kazanmak

Büyük hedefimiz hepsini kazanmak

Mektepli ateş adamlar

Mektepli ateş adamlar

1 haftada 45 personel koronavirüse yakalandı

1 haftada 45 personel koronavirüse yakalandı

Gündem kent turizmi

Gündem kent turizmi

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara3 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

03 Temmuz 2020, Cuma
  • İmsak
    03:23
  • Güneş
    05:18
  • Öğle
    12:58
  • İkindi
    16:55
  • Akşam
    20:28
  • Yatsı
    22:14
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.