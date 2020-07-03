Pandemi yorgunluğu sayıyı arttırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün düzenlenen ‘Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından koronavirüs vaka sayılarının en fazla artığı ve azaldığı illeri tek tek duyurdu ve “Son iki hafta içinde 5 ilimizin günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olmuştur. Bu iller Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır’dır” açıklamasını yaptı. Ankara için dikkat çeken bu artışının nedenini Hürriyet Bilim Kurulu’nda da yer alan Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık’a sorduk. “Artışın en dikkat çekici nedenlerinden biri, Ankara’da pandemi yorgunluğunun oluşmaya başlaması” diyen Balık, maskesiz gezen ve sosyal mesafe kuralları ihlal eden kişilere taviz verilmeden ceza uygulanması gerektiğinin altını çizdi. Prof Dr. İsmail Balık ‘pandemi yorgunluğu’ kavramını ve artışın nedenlerini şu sözlerle açıkladı:

TEHLİKEYİ UMURSAMAZ HALE GELENLER VAR

“Pandemi yorgunluğu, vaka sayılarındaki bu dikkat çekici artışın nedenlerinde göz ardı edilemeyecek bir etken. Bu yorgunluk dediğimiz olay tüm ülkelerde yaşanıyor aslında. Pandemi tedbirlerinin uzun sürmesi insanları gevşemeye yöneltiyor. Ankara’da da benim gözlemim; pandemi süresi uzadıkça, insanlarda bu tedbirlere uyma konusunda bir yorgunluk gelişmiş durumda. Bazı kesimler bu yorgunluğun etkisiyle, alışageldiği normal yaşamındaki gibi yaşamaya başlamış durumda. Artık tehlikeyi umursamaz hale gelenler var.

‘BANA ZARAR VERMEYECEK’ ALGISI OLUŞTU

İnsanların bir kısmında ise kendisine ve çevresinin başına bir şey gelmemesinden kaynaklı olarak ‘Bana zarar vermeyecek’ algısı oluşmuş durumda. Halbuki virüs gücünden bir şey kaybetmedi, bulaşma ve öldürme gücü aynen devam ediyor. Ben de bu şehirde yaşıyorum. Farklı noktalardaki gözlemim; bir kanıksama, bıkkınlık ve yorgunluk hali var Ankara için. Günlük vaka sayılarındaki azalmanın etkisiyle gevşememeliyiz. Bunun istikrarlı şekilde sıfıra doğru azalma göstermesi gerekiyor. Bu istikrarı yakalamadan kendimizi rahat hissetmemeliyiz.

KURALSIZLARA CEZA UYGULAMASI ŞART

Özellikle Ankara’da tedbirlere uymayan ve maskeyi uygunsuz kullanan az da olsa duyarsız bir kesim var. Ama bu az sayıda kesim büyük çoğunluğu etkiliyor. Daha bu sabah (dün) metroda maskesini çıkaran bir kişinin kendisini uyaranlara tepki gösterdiğine şahit olduk. Unutmayın ki bu virüs bir kişiden tüm dünyaya yayıldı. Bütün uyarılara ve açıklamalara karşın kurallara uymayan bu kesimi caydırmak için en önemli hususlardan bir tanesi ceza uygulaması. 4 aydan beri bu konunun önemi anlatılmasına rağmen bir insan bu kurallara uymamakta ısrarcıysa, buna artık ceza uygulanmalı. 1 Haziran’da yürürlüğe giren maske cezasının Ankara’nın her noktasında tavizsiz uygulanması gerekiyor.“