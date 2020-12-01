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Ankara Haberleri: Pandemi sürecinde sektör darboğazda

ANKARA HABERLERİ

Pandemi sürecinde sektör darboğazda

Murat YILMAZ
01.12.2020 - 00:55 |Son Güncelleme :

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, ABB’nin temmuz ayında hafriyat ücretlerine zam yaptığını hatırlatarak, “Zam yapılmasını istemiyoruz, pandemi sürecinde darboğaza giren sektör için indirim talep ediyoruz” dedi.

Murat YILMAZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) temmuz ayında hafriyat ücretlerine zam yaptığını hatırlatan ve yeni yıl için de yüzde 70 zammın gündeme geldiğini belirten İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, “Zam yapılmasını istemiyoruz, pandemi sürecinde darboğaza giren sektör için indirim talep ediyoruz” dedi. Temmuz ayından önceki fiyatlara geri dönülmesi isteyen Tellioğlu, şunları söyledi:

Pandemi sürecinde sektör darboğazda

 “Büyükşehir Meclisi’nde 13 Temmuz 2020 tarihinde alınan kararla hafriyat ücretlerine zam yapıldı. KDV dahil 2.70 TL olan ton başına hafriyat ücreti, KDV dahil 3.18 TL’ye çıkartıldı. 2021 yılı için hafriyat ücretlerine zam yine gündeme gelecek. 2021 yılı için belediye tarafından komisyona sunulan teklif ton başına 5 TL olmuş. Yani yüzde 70 zam isteniyor, bunu asla kabul edemeyiz. Bir yıldır pandemi süreci var. İnşaat ruhsatları yüzde 70 oranında düştü. Bunu Mansur Bey kendisi de görebilir. Biz zam yapılmasını istemiyoruz, pandemi sürecinde dar boğaza giren sektör için indirim talep ediyoruz. Temmuzdan önceki fiyata geri dönülsün istiyoruz. Numaratajından asfalt katılım bedeline, kanalizasyon katılım payından hafriyatına kadar belediyelere en fazla katkı payı ödeyen sektörüz. Ödemeyelim gibi bir yaklaşımımız yok. Tabi ki aldığımız hizmet karşılığında bedel ödeyeceğiz. Ama bu, hizmete orantılı olmalıdır.

EĞER KURTARMIYORSA BİZ 1 TL’YE YAPARIZ

Büyükşehir’in paraya ihtiyacı olabilir, saygı duyarız ama bu işler yapılan hizmet ve bedelle orantılıdır. Bize göre mevcut hafriyat rakamları belediyeyi kurtarıyor. Daha önce Mustafa Tuna döneminde ‘3 lira kurtarmıyorsa biz 1 TL’ye yapmaya talibiz’ demiştik. Aradan 2 yıl geçmesine rağmen oradaki siyasi bürokrasi ‘Bu fiyatlar kurtarmıyor’ gibi bir yaklaşım içerisinde. Bu çağrıyı Mansur Bey’e de yapıyoruz. Eğer bu rakamlar kurtarmıyorsa biz bu döküm hizmetini 1 TL’ye yapmaya talibiz. Ayrıca ilçe belediyelerinin verdiği ruhsatta hafriyat miktarı metreküp olarak yazıyor. Büyükşehir tonla metreküp tutmadığında metreküpe dönüyor. Belediye Meclisi’nin aldığı karara göre tona uymak zorunda. Burada da tek hesaptan gidilmeli. İnşaatlarda hafriyat tamamen alındıktan sonra toprak vizesi veriliyor. Su aboneliği için toprak vizesi şartı koşuluyor. Abonelik yapılmadığı için pandemide de inşaatlar ortalama bir ay susuz kalıyor. Bu şart da kesinlikle kaldırılmalı.”

ARTIK LAF DEĞİL ÇÖZÜM BEKLİYORUZ

ABB ve Başkan Mansur Yavaş’a, “Sektöre duyarsız kalıyorlar” eleştirisinde de bulunan Tellioğlu, şöyle devam etti: “Mansur Bey seçileli yaklaşık 2 yıl oldu. Kendisi seçim öncesi bizi ziyaret etmişti, seçim sonrası kendisini biz de ziyaret ettik. Kentsel dönüşüm, hafriyat, su aboneliği ve sektörümüzün diğer sorunlarını hem dosya olarak hem de şifai olarak ilettik. Deprem risk kuşağındaki ülkemizin başkentinde kentsel dönüşümü teşvik edici kolaylaştırıcı adımlar hem hükümet hem de Büyükşehir nezdinde atılmadı. 6 ay Büyükşehir’in sisteminin oturmasını bekledik, 6 ay derken 2 yıla geldik. Mansur Bey’e karşı bizim bir ön yargımız yok fakat bu sektörün sorunlarına kayıtsız kalması bizi üzmüştür. Artık laf değil sorunların çözümünü talep ediyoruz. Sorunların çözülmemesi, diyalog kurulmaması Mansur Bey’in kendisinden direkt kaynaklanmıyor olabilir. Bürokrasisinden de kaynaklanabilir ama bürokratları da kendisi seçiyor. Sıkça Büyükşehir Belediyesi üst yönetim kadrosunun değişmesi de sürdürülebilir belediyecilik anlayışı ile örtüşmüyor.

Bir an önce sektörümüzle sorunların çözümüne odaklı daha yakın diyalog bekliyoruz.”

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