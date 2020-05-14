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Ankara Haberleri: Özlem dolu mücadele

ANKARA HABERLERİ

Özlem dolu mücadele

Şaduman UNUTMAZ-Muhammet BAYRAM/DHA
14.05.2020 - 03:12 |Son Güncelleme :

Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüs ile mücadelenin önemli unsurları arasında, hemşireler yer alıyor. Aile özlemiyle çalışan hemşirelerden Esra Demirel “İşimize yansıtmıyoruz ama ailemizden uzak kalmak bizim için yıpratıcı bir süreç” derken, yoğun bakım hemşiresi Pınar Demirtaş ise “İstiyoruz ki insanlar evlerinde kalsınlar, bu süreç bir an önce bitsin. Biz de artık ailelerimize kavuşalım” diye konuştu.

Şaduman UNUTMAZ-Muhammet BAYRAM/DHA

Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüs ile savaşan sağlık çalışanları arasında hemşireler önemli rol oynuyor. Hastaneye COVID-19 şüphesiyle başvuran hastaların ilk test sonuçları alınıncaya kadar geçen sürede bekletildikleri bölümde görev yapan hemşireler, hastalıkla mücadelede büyük bir yükü kaldırıyor. Hemşireler şüpheli hastaların, test öncesindeki hazırlıklarından, test sonrasında yapılan işlem ve yönlendirmelerine, tedavilerine kadar her şeyiyle ilgileniyor. Hemşireler, bu süreçte yaşadıklarını anlattı. Koronavirüs şüphesi taşıyan hastalarla ilgilenen hemşirelerden Zeynep Kayıhan (29) test yapılmadan önce hasta için tüm hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Kayıhan, şöyle konuştu:

Özlem dolu mücadele

BULAŞTIRMA KORKUSU VAR

"Buraya direkt koronavirüslü hastaları almıyoruz. Riskli grupta ve acil servise gelen koronavirüs şüphesi taşıyanları alıyoruz. Hastanın odasını gelmeden hazırlamış oluyoruz. Hasta şüpheli olduğu için koruyucu ekipmanlarımızı giyerek odasına kabul ediyoruz. Testleri negatif gelirse hastayı genel sıkıntısına göre ilgili bölümlere, pozitif gelirse diğer pandemi bölümlerimize yönlendiriyoruz. Virüs kapmaktan çok virüsü çevresindekilere, sevdiklerine bulaştırma konusunda herkesin korkusu var. Evde yalnız yaşamayan arkadaşlarımız genellikle hastanenin bize ayarladığı yerlerde kalmayı tercih ediyor. Tek kişilik odalarda kendilerini izole ederek bu süreci o şekilde geçirmeye çalışıyorlar."

YIPRATICI BİR SÜREÇ

Özlem dolu mücadele

Hemşire Esra Demirel (33) ise 2 çocuğunu iki haftadır göremediğini belirterek, "İşimize yansıtmıyoruz ama ailemizden uzak kalmak bizim için yıpratıcı bir süreç. Çoğumuz Anneler Günü'nü ayrı geçirdi, çocuğumun doğum gününü ayrı geçirdim. Bugün benim evlilik yıl dönümüm ama bunu kutlayamıyorum. Çok yıpratıcı bir süreç ama üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Ailemden tamamen izoleyim, bunu yapmak zorundayım. Çocuğumla sadece telefonla iletişim kuruyorum" diye konuştu.

ARTIK AİLELERİMİZE KAVUŞMAK İSTİYORUZ

Özlem dolu mücadele

Yoğun bakım hemşiresi Pınar Demirtaş ise şunları söyledi: "Bu süreçte psikolojik olarak çok etkilendik. Ailemizden, çocuklarımızdan ayrı kalmak bizi çok etkiledi. Biz gerçekten çok emek verdik, bu süreçte çok dikkat ettik. Biz bu kadar çok dikkat ederken herkesin de dikkat ederek bu sürecin bitmesinde bize yardımcı olmasını istiyoruz. İstiyoruz ki insanlar evlerinde kalsınlar, bu süreç bir an önce bitsin. Biz de artık ailelerimize kavuşalım.”

Özlem dolu mücadele

Yoğun bakım hemşiresi Belma Ay da (26) "Burada herkesin bir ailesi var. Ailelerden uzak bir şekilde emek veriyoruz. Herkesin bunu dikkate alarak dışarıya çıkmamasını öneriyoruz" diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Özlem dolu mücadele hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Mayıs 2020 tarihinde saat 03 12’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Özlem dolu mücadele haberi güncellenecektir.

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