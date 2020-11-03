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Ankara Haberleri: Ovacık’ta moloz tepesi

ANKARA HABERLERİ

Ovacık’ta moloz tepesi

Sedat CENİKLİ
03.11.2020 - 22:53 |Son Güncelleme :

Sorumsuz kişilerce yol kenarlarına ve boş arazilere dökülen molozlar yüzünden döküm sahasına dönen Ovacık’ta vatandaşlar, önlem alınmasını ve çevre kirliliğine sebep olanların cezalandırılmasını istiyorlar.

Sedat CENİKLİ

Keçiören Ovacık’ta yüksek katlı yeni konutların yükseldiği bölge, yol kenarlarına ve boş arazilere dökülen molozlar yüzünden döküm sahasına döndü. Zabıta denetimlerinden kaçan şahıslar, ev ve iş yerlerinde yapılan tadilatlardan çıkan molozları, Çevre Yolu’na paralel uzanan 660. Cadde ile çevresinde boş buldukları yerlere atıyorlar. Döküm alanlarına 20 TL vermek ya da ilçe belediyelerine çuval başına 2 ila 4 TL ücret ödemek istemeyenlerin attıkları molozlar yüzünden yol kenarlarında çöp tepeleri oluşuyor. Bilinçsiz kişilerce çuvallara doldurularak ya da damperden boşaltılarak atılanlar arasında inşaat ve tesisat malzemeleri, plastik çöp ve alkol şişeleri gibi çok sayıda atık bulunuyor.

Ovacık’ta moloz tepesi

CEZA VE TEMİZLİK TALEBİ

Çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan kaçak dökümlere isyan eden semt sakinleri ise, önlem alınmasını istiyorlar. Vatandaşlar, “Önceden gecekondu yerleşimiydi hep. Sonra onlar yıkılıp yeni binalar yapılarak bir dönüşüm başladı ama bu kez de çevre kirliliği baş gösterdi. Sorumsuz insanlar, arabalarıyla taşıdıkları molozları buraya atıyorlar. Burası döküm sahası değil ki, insanlar yaşıyor. Bu pisliği yapanların tespit edilip cezalandırılmasını ve bölgenin temizlenmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ovacık’ta moloz tepesi

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ovacık’ta moloz tepesi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Kasım 2020 tarihinde saat 22 53’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ovacık’ta moloz tepesi haberi güncellenecektir.

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