Otoparka envanter uygulamaya buton

Ankara Kent Konseyi (AKK), Başkent’te ABB’ye ait otoparkların daha etkin ve verimli kullanılabilmesi için hazırladığı Tavsiye Eylem Planı’nda ‘Kent içi otopark envanteri çıkarılması ve otopark bilgilerinin Başkent Mobil uygulamasına entegre edilmesi’ tavsiyesinde bulundu. AKK Tüketici Hakları Çalışma Grubu tarafından hazırlanan planda şu tavsiyeler yer aldı:

TESPİT VE TASNİF

*Büyükşehir Belediyesi’nin sahip olduğu tüm kapalı ve açık otopark alanlarının tespit ve tasnif çalışması yapılsın.

*Belediyeye ait tüm otoparklar vatandaşların kullanımına açılsın.

*İşletmesi Büyükşehir Belediyesi’ne ait AŞTİ otoparkı gibi yerlerin standartlar çerçevesinde amaca uygun kullanılması sağlansın.

*Park edilen araçların yarattığı trafik sıkışıklığı ve kent estetiği açısından hoş olmayan görüntüler en aza indirilsin.

*Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen tüm otopark hizmetlerinin adres/konum-ücretlendirme-kapasite/doluluk durumu-hizmet saatleri (açılış- kapanış) bilgilerini içeren mobil uygulama Başkent Mobil uygulaması içeriğinde hizmete açılsın.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Tavsiye kararı, ABB Meclisi’nde geçen ay tüm parti gruplarının oy birliğiyle kabul edildi. Kararla birlikte Büyükşehir Belediyesi’ne ait tüm otopark alanlarının envanterinin çıkarılması, şeffaf, etkin ve verimli kullanım ilkelerinin geliştirilmesi, otoparkların yönetimine ilişkin sistematiğin Büyükşehir Belediyesi mobil uygulamaları ile entegre hale getirilmesi sağlanacak.