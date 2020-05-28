Otobüs firmalarının normalleşme beklentisi

Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uzun süredir evlerinde kalan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara verilen seyahat izni de şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmalara can suyu olmadı. Bayram öncesi verilen izne rağmen Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ) henüz bir hareketlenmenin yaşanmadığını belirten Ankara Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri ve Acenteleri Derneği (AŞTİ-DER) Başkanı Mustafa Özbakır, “65 yaş ve üzeri vatandaşlar bu süreçte genellikle özel araçları tercih ettikleri için AŞTİ’de şehirler arası çalışan otobüs firmalarının faaliyetlerinde yüzde 10’a yakın bir artış ancak oldu” diye konuştu. Koronavirüsle mücadele kapsamında şehirler arası seyahatlere getirilen kısıtlamalar sebebiyle AŞTİ’deki firmaların yüzde 5’inin dahi çalışmadığını kaydeden Özbakır, normalleşme adımları çerçevesinde iller arası giriş-çıkış yasağının kalkmasını ve seyahat izninin kalkmasını beklediklerini söyledi. Hürriyet Ankara’ya açıklamalarda bulunan Özbakır, şu ifadeleri kullandı:

YÜZDE 50 MASRAFLARI KURTARMIYOR

“Normalleşmeyi, seyahat izninin kalkmasını, ayın 4’ünü (4 Haziran) bekliyoruz. AŞTİ’deki esnaf yavaş yavaş dükkânlarını açıyor. Ayın 4’ünden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden normalleşme sürecini başlatmalarını bekliyoruz. Normalleşme olmadan sıkıntılar yaşamaya devam edeceğiz. O sıkıntıları esnaf ve vatandaş çekiyor. Arabanın seyahat doluluk izni yarı yarıya düştü. Yüzde 50 ile seyahat, aracın masrafını kurtarmıyor. Taşımacılık sektörü büyük bir sektör. Dinlenme tesisleri, araç masrafları, şoförü, muavini binlerce insanı istihdam ediyor. Bu sektörün can çekişmesine izin verilmemesi; herkesin üzerine düşeni yapması lazım.”

ERTELENMESİ DEĞİL ALINMAMASI TALEBİ

Aylardır faaliyet göstermeyen AŞTİ esnafından kira alınmaması talebinde de bulunan Özbakır, sözlerine şöyle devam etti:

“Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanımız Mansur Yavaş’ın basında, kiraların 3 ay ertelenmesi yönünde bir açıklaması olmuştu. ABB Başkanımız ve BUGSAŞ’tan kiraların üç ay alınmaması ve esnafa kolaylık sağlanmasını talep edeceğiz. Esnaf için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yardımcı olunursa seviniriz.”

AŞTİ DIŞINDAN FAHİŞ FİYATLA TAŞIDILAR

Seyahat İzin Belgesi ile seyahatin mümkün olduğu bu süreçte vatandaşa fahiş fiyatlarla bilet satıldığı yönündeki iddialara da yanıt veren Özbakır, “Bizim gibi düzenli karayolu taşımacılığı yapanların, kilometre başına taban fiyatları var. Bu süreçte AŞTİ neredeyse kapalıydı ve tam kapasite faaliyet göstermeyince sektörle hiç alakası olmayan D-2’ciler diye adlandırdığımız turizm taşımacılığı yapanlar uyguladı bunu. 5-10 kişilik gruplar kurarak seyahat izni olan vatandaşları, dışarıdan fahiş fiyatlarla taşıdılar” diye konuştu.

fotoaltı: 3 Haziran’dan sonra atılacak normalleşme adımları kapsamında koronavirüs vaka verileri de dikkate alınarak parklar ve sahillerin yeniden ziyarete açılması; Ankara, İstanbul ve İzmir’in de aralarında olduğu 15 ile giriş-çıkış yasağının kaldırılması planlanıyor.