Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Otobüs bulamayan taksiyle gidiyor

Ankara Haberleri: Otobüs bulamayan taksiyle gidiyor

ANKARA HABERLERİ

Otobüs bulamayan taksiyle gidiyor

Murat YILMAZ
13.05.2020 - 00:47 |Son Güncelleme :

Ankara’dan başka bir ile seyahat, valilik iznine bağlanıp bu nedenle bazı illere otobüs seferleri olmayınca işi acil olan vatandaşlar taksileri tercih ediyor. Ankara Valiliği’nin talimatı doğrultusunda şehir dışına taksi ile giden vatandaşın izin belgesine taksi plakası ve şoförün bilgileri de yazılıyor.

Murat YILMAZ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara’dan başka bir ile seyahatin valilik iznine bağlanması nedeniyle cenaze ve acil işleri olan vatandaşlar bazı illere otobüs bulamadıklarında taksilere yöneliyor. Başkent’teki taksiler, talep olması halinde şehirler arası yolculuk hizmeti de veriyor. Bu süreçte taksilere bazı kaymakamlıkların izin verip bazılarının izin vermemesi mağduriyet oluşturunca, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası, Ankara Valiliği’ne müracaatta bulundu. Valilik de kaymakamlıklara konuyla ilgili talimat vererek şehirler arası yolculuk yapacak vatandaşların alacağı izin belgesine taksinin plakası, şoförün adı-soyadı ve TC kimlik numarasının yazılmasını istedi. Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanvekili Cevdet Kavlak, şehirler arası taksi yolculuğu uygulamasını şöyle anlattı:

TÜM ŞEHİRLERE GÖTÜRÜYORLAR

“Uzak yakın fark etmeksizin acil bir durum olduğu zaman izin belgesini alan vatandaşları Trabzon’a da, Van’a da nereye gitmek isterlerse götürüyoruz. Yolculukta tüm tedbirler alınıyor. Ateş ölçümü, şehirlerdeki giriş ve çıkış noktalarında yapılıyor. Araçlar dezenfekte ediliyor. Şoförlere ‘mola verilen yerlerde araçları tekrar dezenfekte edin, maskeleri yolculuk boyunca çıkartmayın’ uyarısı da yapıyoruz. Şehir dışı yolcu olunca esnaf için biraz daha iyi oluyor.

VALİLİK TALİMATIYLA ÇÖZÜLDÜ

Ticari taksi ile yolculuk yapmak isteyenler izin konusunda sıkıntı yaşıyordu. Kaymakamlıklar farklı karar verebiliyordu. Çözüm için Ankara Valiliği’ne yazılı başvuruda bulunduk, valilik de tüm kaymakamlıklara talimat verdi. Taksiyle gitmek isteyen ancak izin alamayan vatandaşlar yüksek fiyatla araç kiralamak durumunda kalıyordu. Ya da taşımacılık yapan kişiler yüksek ücret alabiliyorlardı kolaylık sağlanmış oldu.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Otobüs bulamayan taksiyle gidiyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Mayıs 2020 tarihinde saat 00 47’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Otobüs bulamayan taksiyle gidiyor haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

A.Gücü’ne ikinci test

A.Gücü’ne ikinci test

İlçede larva mücadelesi

İlçede larva mücadelesi

Semt pazarında maskeli alışveriş

Semt pazarında maskeli alışveriş

50 gün sonra ilk mesai

50 gün sonra ilk mesai

AVM’lerde yeni dönem başladı

AVM’lerde yeni dönem başladı

Beştepe’de üretim hızını arttıracak

Beştepe’de üretim hızını arttıracak

Tasavvuf müziğiyle sahura kaldırıyorlar

Tasavvuf müziğiyle sahura kaldırıyorlar

Yedi ressamdan sihirli dokunuş

Yedi ressamdan sihirli dokunuş

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

13 Mayıs 2020, Çarşamba
  • İmsak
    03:46
  • Güneş
    05:28
  • Öğle
    12:50
  • İkindi
    16:43
  • Akşam
    20:02
  • Yatsı
    21:37
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.