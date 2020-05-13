Otobüs bulamayan taksiyle gidiyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara’dan başka bir ile seyahatin valilik iznine bağlanması nedeniyle cenaze ve acil işleri olan vatandaşlar bazı illere otobüs bulamadıklarında taksilere yöneliyor. Başkent’teki taksiler, talep olması halinde şehirler arası yolculuk hizmeti de veriyor. Bu süreçte taksilere bazı kaymakamlıkların izin verip bazılarının izin vermemesi mağduriyet oluşturunca, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası, Ankara Valiliği’ne müracaatta bulundu. Valilik de kaymakamlıklara konuyla ilgili talimat vererek şehirler arası yolculuk yapacak vatandaşların alacağı izin belgesine taksinin plakası, şoförün adı-soyadı ve TC kimlik numarasının yazılmasını istedi. Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanvekili Cevdet Kavlak, şehirler arası taksi yolculuğu uygulamasını şöyle anlattı:

TÜM ŞEHİRLERE GÖTÜRÜYORLAR

“Uzak yakın fark etmeksizin acil bir durum olduğu zaman izin belgesini alan vatandaşları Trabzon’a da, Van’a da nereye gitmek isterlerse götürüyoruz. Yolculukta tüm tedbirler alınıyor. Ateş ölçümü, şehirlerdeki giriş ve çıkış noktalarında yapılıyor. Araçlar dezenfekte ediliyor. Şoförlere ‘mola verilen yerlerde araçları tekrar dezenfekte edin, maskeleri yolculuk boyunca çıkartmayın’ uyarısı da yapıyoruz. Şehir dışı yolcu olunca esnaf için biraz daha iyi oluyor.

VALİLİK TALİMATIYLA ÇÖZÜLDÜ

Ticari taksi ile yolculuk yapmak isteyenler izin konusunda sıkıntı yaşıyordu. Kaymakamlıklar farklı karar verebiliyordu. Çözüm için Ankara Valiliği’ne yazılı başvuruda bulunduk, valilik de tüm kaymakamlıklara talimat verdi. Taksiyle gitmek isteyen ancak izin alamayan vatandaşlar yüksek fiyatla araç kiralamak durumunda kalıyordu. Ya da taşımacılık yapan kişiler yüksek ücret alabiliyorlardı kolaylık sağlanmış oldu.”