Otel restoranları misafire çalışacak

Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler aldı. Önceki gün Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanan Kurul, yeme-içme yerleri için daha önce getirilen kısıtlamalardan istisna tutulan otel ve konaklama tesislerinin lokanta ve restoranlarının işleyişleriyle ilgili de düzenlemeye gitti. Yeni kararlar şöyle:

* Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar da sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmet verebilecekler.

* Bu işletmeler dışarıya paket servisi yoluyla satış yapamayacaklar.

* Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde kolluk kuvvetlerince otel ve konaklama tesislerinde yapılan misafir denetimlerinde, restoran ve lokantada bulunanların konaklama için bildirim yapıp yapmadığı da kontrol edilecek.

* Otel restoran ve lokantaları ile salonlarında saat 22.00’den sonra müzik yayınına izin verilmeyecek.

TOPLANTI VE ETKİNLİKLER 1 MART’A ERTELENDİ

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, baro, meslek odaları, birlikler, kooperatifler ile kat malikleri tarafından genel kurul toplantıları dahil olmak üzere düzenlenecek etkinliklerin tamamı 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelendi.

ANA OKULLARINDA DA UZAKTAN EĞİTİM

Ayrıca resmi ana okulu ve sınıfları ile uygulama sınıflarında da, bugünden başlayarak 4 Ocak 2021’e kadar eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verildi.