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Ankara Haberleri: Otel restoranları misafire çalışacak

ANKARA HABERLERİ

Otel restoranları misafire çalışacak

Sedat CENİKLİ
29.11.2020 - 23:20 |Son Güncelleme :

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı yeni karar ile konaklama tesisi ve otellerin lokanta ve restoranlarından sadece konaklama hizmeti alanlar yararlanacak, dışarıya paket servis yapılmayacak.

Sedat CENİKLİ

Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler aldı. Önceki gün Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanan Kurul, yeme-içme yerleri için daha önce getirilen kısıtlamalardan istisna tutulan otel ve konaklama tesislerinin lokanta ve restoranlarının işleyişleriyle ilgili de düzenlemeye gitti. Yeni kararlar şöyle:

* Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar da sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmet verebilecekler.

* Bu işletmeler dışarıya paket servisi yoluyla satış yapamayacaklar.

* Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde kolluk kuvvetlerince otel ve konaklama tesislerinde yapılan misafir denetimlerinde, restoran ve lokantada bulunanların konaklama için bildirim yapıp yapmadığı da kontrol edilecek.

* Otel restoran ve lokantaları ile salonlarında saat 22.00’den sonra müzik yayınına izin verilmeyecek.

TOPLANTI VE ETKİNLİKLER 1 MART’A ERTELENDİ

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, baro, meslek odaları, birlikler, kooperatifler ile kat malikleri tarafından genel kurul toplantıları dahil olmak üzere düzenlenecek etkinliklerin tamamı 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelendi.

Otel restoranları misafire çalışacak

ANA OKULLARINDA DA UZAKTAN EĞİTİM

Ayrıca resmi ana okulu ve sınıfları ile uygulama sınıflarında da, bugünden başlayarak 4 Ocak 2021’e kadar eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verildi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Otel restoranları misafire çalışacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Kasım 2020 tarihinde saat 23 20’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Otel restoranları misafire çalışacak haberi güncellenecektir.

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