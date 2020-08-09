Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ÖTA’lara dezenfeksiyon hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Ağustos 2020 tarihinde saat 15 17’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ÖTA’lara dezenfeksiyon haberi güncellenecektir.