ABB ekipleri, ilçelere servis yapan Özel Toplu Taşıma Araçları’nda (ÖTA) Çamlıca’daki BELPLAS İlaçlama Koordinasyon Merkezi’ne dezenfeksiyon çalışması başlattı. ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, “23 ilçeden 400’ün üzerinde özel toplu taşıma aracı buradan hizmet alabilecek. Halkımızın da bu süreçte bizlere yardımcı olmasını istiyoruz. Bizler de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ÖTA’lara dezenfeksiyon hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Ağustos 2020 tarihinde saat 15 17’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ÖTA’lara dezenfeksiyon haberi güncellenecektir.