OSB’nin taşıma talebine Yavaş’tan yeşil ışık

ASO 2. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç’ın ev sahipliği yaptığı ziyarete Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, ASO ve 2. OSB Yönetim Kurulu Üyeleri ve bölgede yer alan sanayiciler katıldı. ABB’den bazı taleplerde bulunan ASO 2. OSB Başkanı Seyit Ardıç, yanıcı ve parlayıcı madde üretimi yapan sanayiciler için bir alan tahsis ettiklerini belirterek “Şehrin içinde sıkıntı yaratabilecek bu iş yerlerinin Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğinde buraya taşınmasını hedeflemiştik. Önceki Başkan döneminde yapılan protokolle buranın altyapısı belediye tarafından yapılacaktı ancak hiçbir şey yapılmadı. Bu dönemde sizin katkınızı bekliyoruz” diye konuştu. Başkan Yavaş ise yanıcı parlayıcı madde üreticileri için ayrılan arazinin altyapısını yapmaya hazır olduklarını söyledi. İstihdam konusunda protokol teklifinde bulunan Yavaş, “Fiili olarak çalışacak bir protokol yapabiliriz. Sizin de elemana ihtiyacınız var. İyi yetişmiş elemanlar, belki de onlar sizinle irtibat kuramıyor. Ayrıca yine vasıfsızların içerisinde sizin ihtiyacınız olan elemanları bir protokolle tespit edebiliriz. Bu şekilde üretimi artırırken işsizliğe de bir çözüm bulmaya çalışırız” dedi. OSB’lere otobüsle gelen çalışanlara yönelik bir proje üzerinde çalıştıklarını aktaran Yavaş, “Mesela mesaiye saat 07.00’ye kadar otobüsle gelenlerin ücretsiz taşınması gibi bir projemiz var. Onu da sizlerle görüşeceğiz” dedi.