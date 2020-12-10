Önümüzdeki yıl tamamlanacak

Bunun 4 kilometresi tamamlanmıştı. Geri kalan 13 kilometreyi de önümüzdeki yıl içerisinde tamamlayacağız" dedi. Ankara-Akyurt yolu yapım çalışmalarını inceleyen Bakan Karaismailoğlu, söz konusu yolda iki kavşak çalışmasının devam ettiğine dikkat çekti ve şöyle devam etti:

"Yol tamamlandığında 29 metre genişliğinde 3 gidiş 3 geliş bölünmüş yol olarak projelendirildi. Bittiğinde konforlu, standardı yüksek ve güvenli bir yol haline gelecek. Ankara-Akyurt ulaşımı ve bunun devamındaki Çankırı ulaşımı da daha konforlu hale gelecek. Sanayinin, turizmin buradaki gelişimine ciddi katkılar verecek.



HIZLANDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ

Ankara’da bire bir takip ettiğimiz en önemli projelerden Ankara-Akyurt yolu, Kahramankazan yolu, Kırıkkale yolu, inşallah bunları en kısa zamanda bitirip Ankaralıların hizmetine sunmak için değerlendirmelerde ve istişarelerde bulunup işleri hızlandırmaya çalışıyoruz.”

Bakan Karaismailoğlu, şantiyedeki incelemelerinin ardından Akyurt Belediyesi’ne de bir ziyaret gerçekleştirdi. Karaismailoğlu'na ziyaretleri sırasında AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler, Orhan Yegin, Zeynep Yıldız ve Arife Polat Düzgün de eşlik etti.