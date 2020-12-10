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Ankara Haberleri: Önümüzdeki yıl tamamlanacak

ANKARA HABERLERİ

Önümüzdeki yıl tamamlanacak

Hürriyet Haber
10.12.2020 - 00:54 |Son Güncelleme :

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ankara-Akyurt yolu 17 kilometreden oluşuyor.

Hürriyet Haber

Bunun 4 kilometresi tamamlanmıştı. Geri kalan 13 kilometreyi de önümüzdeki yıl içerisinde tamamlayacağız" dedi. Ankara-Akyurt yolu yapım çalışmalarını inceleyen Bakan Karaismailoğlu, söz konusu yolda iki kavşak çalışmasının devam ettiğine dikkat çekti ve şöyle devam etti:
"Yol tamamlandığında 29 metre genişliğinde 3 gidiş 3 geliş bölünmüş yol olarak projelendirildi. Bittiğinde konforlu, standardı yüksek ve güvenli bir yol haline gelecek. Ankara-Akyurt ulaşımı ve bunun devamındaki Çankırı ulaşımı da daha konforlu hale gelecek. Sanayinin, turizmin buradaki gelişimine ciddi katkılar verecek.

HIZLANDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ

Ankara’da bire bir takip ettiğimiz en önemli projelerden Ankara-Akyurt yolu, Kahramankazan yolu, Kırıkkale yolu, inşallah bunları en kısa zamanda bitirip Ankaralıların hizmetine sunmak için değerlendirmelerde ve istişarelerde bulunup işleri hızlandırmaya çalışıyoruz.”
Bakan Karaismailoğlu, şantiyedeki incelemelerinin ardından Akyurt Belediyesi’ne de bir ziyaret gerçekleştirdi. Karaismailoğlu'na ziyaretleri sırasında AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler, Orhan Yegin, Zeynep Yıldız ve Arife Polat Düzgün de eşlik etti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Önümüzdeki yıl tamamlanacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Aralık 2020 tarihinde saat 00 54’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Önümüzdeki yıl tamamlanacak haberi güncellenecektir.

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