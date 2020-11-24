Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >Önümüzdeki ay aşılamaya hazır

Ankara Haberleri: Önümüzdeki ay aşılamaya hazır

ANKARA HABERLERİ

Önümüzdeki ay aşılamaya hazır

Doğahan GİRİTLİOĞLU
24.11.2020 - 00:03 |Son Güncelleme :

Prof. Dr. İsmail Balık, Biontech/Pfizer koronavirüs aşısının izleme süreciyle ilgili sevindirici bir haber vererek, “Yan etki görülmedi, önümüzdeki ay aşılamaya hazır” dedi ve bir de uyarı yaptı: “Aşı bulundu diye kuralsız yaşamak büyük yanılgı olur, toplumun yüzde 70’ine uygulanana kadar kendimizi korumalıyız.”

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Dünyanın merakla beklediği Alman Biontech ve ABD’li Pfizer firmalarının ortaklığındaki koronavirüs aşısının test ve izleme süreçlerinden biri de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi koordinasyonundaki merkezlerde yapılıyor. Türkiye’de denemeleri yapılan iki aşıdan biri olan Biontech/Pfizer aşısının önümüzdeki ay ruhsat alarak ülkemizde de piyasaya çıkması planlanıyor. Aşı izleme merkezinin başındaki isimlerden biri olan Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Hürriyet Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, deneme ve izleme süreciyle ilgili merak edilenleri Hürriyet Ankara’ya anlattı. Balık, “Dünyadaki diğer denemelerde olduğu gibi bizim sürecimizde de herhangi bir yan etki gözlenmedi. Önümüzdeki ay aşılamanın ülkemizde de başlamasına hiç bir engel yok, ancak aşı bulundu diye hemen rehavete kapılıp kuralları unutmak büyük yanılgı olur. Aşılama toplumun 60-70’ine uygulanan kadar kendimizi korumalıyız” dedi. Prof. Dr. İsmail Balık, şöyle devam etti:

Önümüzdeki ay aşılamaya hazır

YAN ETKİ RAPORLAMADIK

“Dünyayla birlikte biz de Ankara’da Biontech/Pfizer aşısının sürecini gözlemleyerek takip ediyoruz. Biz diğer merkezlere onlar da bize katkı veriyor. Dünyada 40 binin üzerinde deneme yapıldı, Türkiye’de ise 500. Bizim merkezde ise 70 kişiye uygulandı, önemli hiçbir yan etki raporlamadık. Etkili olduğunu gözlüyoruz. Aşının yüzde 90 üzerinde koruyucu özelliği olduğunu düşünerek biz de destekliyoruz.

EN AZ 6 AY KORUYUCU

Koruyucu olduğu anlaşıldı ama ne kadar süreyle koruyucu olacağı takipler sonucunda anlaşılacak. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak risk derecelendirilmesine göre, aralık ayının ikinci haftasından sonra ilk parti aşılamanın başlatılabileceği tahmin ediliyor. Öncelik grip aşısındaki gibi risk gruplarının olacak. Bugüne kadar yapılan testlere göre bizim öngörümüz en az 6 ay koruma sağlayacağı yönünde.

BULAŞMAYI DA ÖNLEYECEK

Aşılanan kişinin hastalıktan korunacağı ya da hastalığı hafif geçireceği ön görülürken, başkasına bulaşmayı da büyük oranda önlemesini bekliyoruz. Bu nedenle ne kadar fazla aşılama yapılırsa, salgın o kadar çabuk bastırılacaktır. Aşı yapılanların bile kendilerini korumaya salgın sonuna kadar devam etmelerinde yarar var. Herkes aynı anda aşılanamayacağına göre maske, mesafe hijyen kurallarına saygı duymaya devam etmeliyiz.

SALGIN BİTTİ DEMEK DEĞİL

Aşıyı birileri oldu diye bu salgın bitmedi. Toplumun yüzde 60-70’i hastalığı geçirmiş veya aşılanmış olursa salgının sonlamış olduğundan söz edebiliriz. Bu zamana kadar koruma tedbirlerinin uyulamaya devam edilmesi gerekir. Aşıya erişene kadar hastalanmamaya dikkat etmek zorundayız. Çünkü hastalığın kimde ağır seyredeceği, kimde ölümle sonuçlanacağı belli olmuyor. Aşı bulundu diye gevşemek çok büyük risk yaratır.”

Önümüzdeki ay aşılamaya hazır

ANKARA’DA SAYILAR TEKRAR ARTIŞA GEÇTİ

Ankara’daki koronavirüs durumunu da değerlendiren İsmail Balık, şunları söyledi: “Kendi kliniğim ve meslektaşlarımdan aldığım bilgi doğrultusunda Ankara’da vaka sayıları tekrar artışa geçmiş durumda. Bir ay kadar önce yaşadığımız kısmen azalmanın arkasından tekrar artışa geçtiği görülüyor. Dolayısıyla işi olmayanın asla kalabalıklara çıkmaması, dışarıya çıkmaması, maske ve mesafeye özen göstermesi şart. Kuralları ev içindeki bulaşı da göz önünde tutarak, evde de sürdürmeliyiz.”

Önümüzdeki ay aşılamaya hazır

YAN ETKİ BİLDİRİLMEMESİ BİZLERİ CESARETLENDİRİYOR

Türkiye’de denemeleri yapılan diğer aşı olan Çin menşeli Sinovac firmasına ait CoronaVac aşısı da dün Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği’ndeki gönüllüler üzerinde uygulanmaya başlandı. İlk gönüllüler öğretmen Ayşegül Durmaz (50) ve kızı Gökçe Durmaz (23) oldu. Ayşegül Durmaz, kronik hastalığı olduğunu, bu nedenle gönüllü olarak aşı yaptırmayı istediğini söyledi. Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Rahmet Güner ise aşı çalışmalarıyla ilgili, “Bir enfeksiyon hastalığının önlenmesinde tedbir çok önemli; ama bununla beraber toplum bağışıklamasının rolü vazgeçilmez. Sadece hastalığı geçirerek bu bağışıklığın sağlanması 10 yılları aşabilir. Ama etkin bir aşılama ile 2021 başında bunun daha geniş kitlelere yayılacağı düşünülüyor. Sağlıklı gönüllülerin hepsine açık aşı çalışması. Yakın zamanda da bir web adresi bildirilecek. Çok önemli bir yan etki bildirilmemiş olması aşının güvenilirliği açısından bizleri de cesaretlendiriyor. Halkımız da bizlere güvenerek aşıya gelmeliler” bilgisini verdi. AA-DHA

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Önümüzdeki ay aşılamaya hazır hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Kasım 2020 tarihinde saat 00 03’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Önümüzdeki ay aşılamaya hazır haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

60 yıldır tapu bekliyorlar

60 yıldır tapu bekliyorlar

A.Gücü çöktü kaldı

A.Gücü çöktü kaldı

Dört yola lamba olumsuz etkiler

Dört yola lamba olumsuz etkiler

Son gün 30 Kasım

Son gün 30 Kasım

Zor günlerde kolaylık olsun

Zor günlerde kolaylık olsun

Kızılcahamam’da sonbahar renkleri

Kızılcahamam’da sonbahar renkleri

Bir yılda bin 526 ton

Bir yılda bin 526 ton

Kültür merkezinde sona yaklaşıldı

Kültür merkezinde sona yaklaşıldı

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

24 Kasım 2020, Salı
  • İmsak
    06:08
  • Güneş
    07:36
  • Öğle
    12:40
  • İkindi
    15:12
  • Akşam
    17:34
  • Yatsı
    18:57
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.