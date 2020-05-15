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Ankara Haberleri: Online başvuru kargolu teslimat

ANKARA HABERLERİ

Online başvuru kargolu teslimat

Murat YILMAZ
15.05.2020 - 00:18 |Son Güncelleme :

Ankarakart başvurularını online ortama taşıyan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, koronavirüs nedeniyle başvuru noktalarında oluşabilecek yığılmaların önüne geçmek için yeni bir uygulama başlattı.

Murat YILMAZ

Yeni uygulamayla, vatandaşlar Ankarakart almak için artık gişelere gitmek zorunda kalmayacak. Ankaralıların “www.ankarakart.com.tr” sitesine üye olduktan sonra dört kolay adımda yapacakları başvuru ile Ankarakartları hazırlanacak ve kargo şirketi aracılığıyla kendilerine teslim edilecek. Kartını elden teslim almak isteyenler ise tüm işlemlerini online olarak tamamladıktan sonra, randevu alarak kartlarını başvuru noktalarından teslim alabilecek. İlk olarak öğrenci, öğretmen ve 65 yaş üstü vatandaşların faydalanacağı uygulama ilerleyen dönemde tüm kart satın alım işlemleri için kullanılabilecek.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Online başvuru kargolu teslimat hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Mayıs 2020 tarihinde saat 00 18’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Online başvuru kargolu teslimat haberi güncellenecektir.

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