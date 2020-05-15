Online başvuru kargolu teslimat

Yeni uygulamayla, vatandaşlar Ankarakart almak için artık gişelere gitmek zorunda kalmayacak. Ankaralıların “www.ankarakart.com.tr” sitesine üye olduktan sonra dört kolay adımda yapacakları başvuru ile Ankarakartları hazırlanacak ve kargo şirketi aracılığıyla kendilerine teslim edilecek. Kartını elden teslim almak isteyenler ise tüm işlemlerini online olarak tamamladıktan sonra, randevu alarak kartlarını başvuru noktalarından teslim alabilecek. İlk olarak öğrenci, öğretmen ve 65 yaş üstü vatandaşların faydalanacağı uygulama ilerleyen dönemde tüm kart satın alım işlemleri için kullanılabilecek.