Onlar gönlümüzün en güzel yerinde

Başkan Balcı “Kendisi, çiçeklerle süslü bir evinin olmasını çok istediğini söylemişti. Biz de onu kırmadık, evini süslemesi için rengarenk çiçekler hediye ettik. Bundan böyle Doğantepe Yaşlılar Evi’ndeki yeni yuvasında, sağlık ve mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı. Herkesi kapıdan ziyaret ederek çiçek ve hijyen paketi hediye eden Başkan Balcı, “Şartlar nedeniyle ellerini öpemesek de, kalbimiz onlarla birlikte. Onlar hep gönlümüzün en güzel yerinde. Tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum, hepsine sağlıklı, hayırlı ömürler diliyorum” dedi.
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