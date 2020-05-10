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Ankara Haberleri: Onlar gönlümüzün en güzel yerinde

ANKARA HABERLERİ

Onlar gönlümüzün en güzel yerinde

Hürriyet Haber
10.05.2020 - 09:57 |Son Güncelleme :

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, zor şartlarda yaşamaya çalıştığı otobüs durağından alınarak Doğantepe Yaşlılar Evi’ne yerleştirilen İsmigül Şahin’i ziyaret etti.

Hürriyet Haber

Başkan Balcı “Kendisi, çiçeklerle süslü bir evinin olmasını çok istediğini söylemişti. Biz de onu kırmadık, evini süslemesi için rengarenk çiçekler hediye ettik. Bundan böyle Doğantepe Yaşlılar Evi’ndeki yeni yuvasında, sağlık ve mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı. Herkesi kapıdan ziyaret ederek çiçek ve hijyen paketi hediye eden Başkan Balcı, “Şartlar nedeniyle ellerini öpemesek de, kalbimiz onlarla birlikte. Onlar hep gönlümüzün en güzel yerinde. Tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum, hepsine sağlıklı, hayırlı ömürler diliyorum” dedi.

Onlar gönlümüzün en güzel yerinde

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Onlar gönlümüzün en güzel yerinde hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Mayıs 2020 tarihinde saat 09 57’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Onlar gönlümüzün en güzel yerinde haberi güncellenecektir.

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