Önceliğimiz bu olmasa da geç kalmadan korunmalı

Altındağ’da, Yahudi Mahallesi olarak da bilinen İstiklal Mahallesi’ndeki iki eski tarihi konağın, önceki gece çıkan yangında kullanılamaz hale gelmesi, Ankaralıları harekete geçirdi. Kent hafızası üzerine çalışmalar yürüten sosyal medya sayfalarından ‘ankaraapartmanlari’, Hürriyet Ankara’nın da yıllardır haberleriyle dikkat çektiği konuyu vurgulayarak bölgenin daha fazla zarar görmeden kente kazandırılması için paylaşımda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş’in de etiketlendiği Instagram paylaşımında, “Dün gece orada (Yahudi Mahallesi) bulunan evlerden biri daha yandı, salgını fırsat bilenler var sanırım. Şu an önceliğimiz bu olamasa da mahallenin tümünün aslına uygun bir restorasyonla korunması gerekiyor. Daha da geç kalınmadan” denildi.

BAŞKAN YAVAŞ’I DA ETİKETLEDİLER

Kısa sürede çok sayıda beğeni alan paylaşım, diğer sosyal medya kullanıcıları tarafından da paylaşıldı. Aralarında tarihçi, mimar ve şehir planlamacılarının da bulunduğu vatandaşlar, diğer konakların da zarar görmeden acil bir koruma ve restorasyon projesi hazırlanmasını talep etti. Yorumunda, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı da etiketleyen başka bir kullanıcı ise, “Korunmalı ve turizme açılmalı. Aynı Avrupa’dakiler gibi. Ortak mirasımızı yok etmeyelim” ifadelerini kullandı.

BAKAN DÖNÜŞÜM AÇIKLAMASI YAPMIŞTI







Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen eylülde Yahudi Mahallesi’ni içine alan Altındağ’daki tarihi kent merkezindeki bölgede 4 etaplık kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceklerini açıklamıştı. Dönüşümün gerçekleşeceği bölgede incelemelerde bulunan Bakan Kurum, şunları söylemişti: “İkinci etap; Hergelen Meydanı ile başlayıp Yahudi Mahallesi olarak bildiğimiz alandan Altındağ Belediyemizin olduğu meydana kadar çıkan bir alan. Bu alanda da yaklaşık 895 adet yapımız var ve bu yapıların 191’i tescilli yapı. Bu tescilli yapıları restorasyonunu yapmak suretiyle yine bu yapıların koruması alacağımız kurul kararlarıyla yerinde korumak suretiyle burada da çok önemli bir kentsel dönüşüm projesini yapacağız.”

Hürriyet Ankara, tarihi mahallenin, içindeki yapılarla birlikte zarar görmeden kente kazandırılması için 2008’den bu yana yaptığı farklı haberlerle bölgeyi gündeme getiriyor.