Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Önceliğimiz bu olmasa da geç kalmadan korunmalı

Ankara Haberleri: Önceliğimiz bu olmasa da geç kalmadan korunmalı

ANKARA HABERLERİ

Önceliğimiz bu olmasa da geç kalmadan korunmalı

Sedat CENİKLİ
31.03.2020 - 23:45 |Son Güncelleme :

Önceki gece çıkan yangında iki tarihi konağın küle döndüğü Yahudi Mahallesi için sosyal medyada harekete geçen Ankaralılar, Büyükşehir Belediyesi yetkililerine, “Şu an önceliğimiz bu olamasa da mahallenin korunması gerekiyor. Daha da geç kalınmadan” çağrısında bulundu.

Sedat CENİKLİ

Altındağ’da, Yahudi Mahallesi olarak da bilinen İstiklal Mahallesi’ndeki iki eski tarihi konağın, önceki gece çıkan yangında kullanılamaz hale gelmesi, Ankaralıları harekete geçirdi. Kent hafızası üzerine çalışmalar yürüten sosyal medya sayfalarından ‘ankaraapartmanlari’, Hürriyet Ankara’nın da yıllardır haberleriyle dikkat çektiği konuyu vurgulayarak bölgenin daha fazla zarar görmeden kente kazandırılması için paylaşımda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş’in de etiketlendiği Instagram paylaşımında, “Dün gece orada (Yahudi Mahallesi) bulunan evlerden biri daha yandı, salgını fırsat bilenler var sanırım. Şu an önceliğimiz bu olamasa da mahallenin tümünün aslına uygun bir restorasyonla korunması gerekiyor. Daha da geç kalınmadan” denildi.

BAŞKAN YAVAŞ’I DA ETİKETLEDİLER

Kısa sürede çok sayıda beğeni alan paylaşım, diğer sosyal medya kullanıcıları tarafından da paylaşıldı. Aralarında tarihçi, mimar ve şehir planlamacılarının da bulunduğu vatandaşlar, diğer konakların da zarar görmeden acil bir koruma ve restorasyon projesi hazırlanmasını talep etti. Yorumunda, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı da etiketleyen başka bir kullanıcı ise, “Korunmalı ve turizme açılmalı. Aynı Avrupa’dakiler gibi. Ortak mirasımızı yok etmeyelim” ifadelerini kullandı.

BAKAN DÖNÜŞÜM AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Önceliğimiz bu olmasa da geç kalmadan korunmalı

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen eylülde Yahudi Mahallesi’ni içine alan Altındağ’daki tarihi kent merkezindeki bölgede 4 etaplık kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceklerini açıklamıştı. Dönüşümün gerçekleşeceği bölgede incelemelerde bulunan Bakan Kurum, şunları söylemişti: “İkinci etap; Hergelen Meydanı ile başlayıp Yahudi Mahallesi olarak bildiğimiz alandan Altındağ Belediyemizin olduğu meydana kadar çıkan bir alan. Bu alanda da yaklaşık 895 adet yapımız var ve bu yapıların 191’i tescilli yapı. Bu tescilli yapıları restorasyonunu yapmak suretiyle yine bu yapıların koruması alacağımız kurul kararlarıyla yerinde korumak suretiyle burada da çok önemli bir kentsel dönüşüm projesini yapacağız.”

Önceliğimiz bu olmasa da geç kalmadan korunmalı

Hürriyet Ankara, tarihi mahallenin, içindeki yapılarla birlikte zarar görmeden kente kazandırılması için 2008’den bu yana yaptığı farklı haberlerle bölgeyi gündeme getiriyor.

Önceliğimiz bu olmasa da geç kalmadan korunmalı

 

 

 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Önceliğimiz bu olmasa da geç kalmadan korunmalı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 31 Mart 2020 tarihinde saat 23 45’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Önceliğimiz bu olmasa da geç kalmadan korunmalı haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Plakaya göre direksiyona geçilecek

Plakaya göre direksiyona geçilecek

Sahibi ve can dosta evde sağlık hizmeti

Sahibi ve can dosta evde sağlık hizmeti

İlçenin çiçekleri termal serada üretilecek

İlçenin çiçekleri termal serada üretilecek

Ankara’dan 10 şehre uçulacak

Ankara’dan 10 şehre uçulacak

Filenin yıldızı Halkbank’ın Efe’si

Filenin yıldızı Halkbank’ın Efe’si

Yüzde 84 düşüş var

Yüzde 84 düşüş var

Ankara’ya 8 baraj kazandırılacak

Ankara’ya 8 baraj kazandırılacak

Evde karantina modu

Evde karantina modu

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

01 Nisan 2020, Çarşamba
  • İmsak
    05:00
  • Güneş
    06:26
  • Öğle
    12:57
  • İkindi
    16:31
  • Akşam
    19:19
  • Yatsı
    20:40
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.