Önce kentli turist olmayı kabul etmeli

Etkinliğe, Yavuz'un yanı sıra, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı. Ankaralıların şehri gezmek ve keşfetmek gibi alışkanlıklarının eskiye nazaran zayıfladığını fark ettiklerini belirten Yavuz, "Bugün, sosyal medya üzerinden 'Ankara'da Turist Olmak' başlığıyla yeni bir çalışma başlatıyoruz" diye konuştu. Geleneksel çarşıları ve esnafı, yemek kültürü ve tarihi yaşatan müzeleriyle Ankara'nın pek çok imkâna sahip olduğunu ifade eden Yavuz, şunları söyledi:



GENÇLER DAHA AKTİF OLMALI

"Her şeyden önce Ankaralıların, Ankara'da turist olmayı kabul etmelerini temenni ediyoruz. Kaybolan değerlerin bir sonraki nesle aktarılması için yapılacak bu geziler önemli. Özellikle gençlerin bu konuda daha aktif olmaları gerekiyor. Gençlerimizin Kale'de daha fazla vakit geçirmeleri bizim için çok önemli, çünkü Kale'de kafelerden restoranlara, sivil toplum kuruluşlarına kadar vakit geçirilebilecek alanlar var. Kale, bu noktada yaşanılabilir, keyifli bir alan." Ankara'ya hiç gelmeyenleri de hafta sonu seyahatleri için davet ettiklerini aktaran Yavuz, gelenlerin özellikle tarihi Ankara Kalesi'nden başlayarak yapacakları geziyle güzel vakit geçirebileceğini kaydetti.