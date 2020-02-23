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Ankara Haberleri: Önce kentli turist olmayı kabul etmeli

ANKARA HABERLERİ

Önce kentli turist olmayı kabul etmeli

Hürriyet Haber
23.02.2020 - 09:54 |Son Güncelleme :

Ankara Kalesi önünde düzenlenen “Ankaralılar, Ankara’yı Geziyor” etkinliğine katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Kültürel ve sanatsal değerlerini ön plana çıkararak, Ankara'nın gezilebilir bir turist destinasyonu olduğunu ilan etmek istiyoruz" dedi.

Hürriyet Haber

Etkinliğe, Yavuz'un yanı sıra, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı. Ankaralıların şehri gezmek ve keşfetmek gibi alışkanlıklarının eskiye nazaran zayıfladığını fark ettiklerini belirten Yavuz, "Bugün, sosyal medya üzerinden 'Ankara'da Turist Olmak' başlığıyla yeni bir çalışma başlatıyoruz" diye konuştu. Geleneksel çarşıları ve esnafı, yemek kültürü ve tarihi yaşatan müzeleriyle Ankara'nın pek çok imkâna sahip olduğunu ifade eden Yavuz, şunları söyledi:

GENÇLER DAHA AKTİF OLMALI

"Her şeyden önce Ankaralıların, Ankara'da turist olmayı kabul etmelerini temenni ediyoruz. Kaybolan değerlerin bir sonraki nesle aktarılması için yapılacak bu geziler önemli. Özellikle gençlerin bu konuda daha aktif olmaları gerekiyor. Gençlerimizin Kale'de daha fazla vakit geçirmeleri bizim için çok önemli, çünkü Kale'de kafelerden restoranlara, sivil toplum kuruluşlarına kadar vakit geçirilebilecek alanlar var. Kale, bu noktada yaşanılabilir, keyifli bir alan." Ankara'ya hiç gelmeyenleri de hafta sonu seyahatleri için davet ettiklerini aktaran Yavuz, gelenlerin özellikle tarihi Ankara Kalesi'nden başlayarak yapacakları geziyle güzel vakit geçirebileceğini kaydetti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Önce kentli turist olmayı kabul etmeli hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Şubat 2020 tarihinde saat 09 54’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Önce kentli turist olmayı kabul etmeli haberi güncellenecektir.

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