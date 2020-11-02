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Ankara Haberleri: Önce iş kolu sonra ihracat

ANKARA HABERLERİ

Önce iş kolu sonra ihracat

Hürriyet Haber
02.11.2020 - 15:52 |Son Güncelleme :

Gökçeyurt’un ardından Üreğil Millet Bahçesi’nde de lavanta diktiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Amacımız önce ilçemizdeki vatandaşlara yeni bir iş kolu, ardından ürünlerimizin yurt dışına ihracatını sağlamak” dedi.

Hürriyet Haber

Bugüne kadar Gökçeyurt’ta 19 bin lavantanın dikimini gerçekleştiren Mamak Belediyesi, Üreğil Millet Bahçesi’nde de 11 bin lavanta dikti. İlaç ve kozmetik sanayisinde önemli bir yere sahip, ekonomik değeri yüksek, turizmin de gözdesi olan lavantalar Mamak’ta toprakla buluşmaya devam ediyor. “Niyetimiz bu bereketli topraklarda katma değeri yüksek ürünler yetiştirmek” diyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, şunları söyledi:

Önce iş kolu sonra ihracat

PEYZAJA DA UYGUN

“Verimli bir üretim süreci geçiriyoruz. Lavanta yağı, sabunu, kolonyasını, suyu üretmeye çalışıyoruz. Topraktan kopanların tekrar toprağa dönmelerini sağlıyoruz. Amacımız önce ilçemizdeki vatandaşlara yeni bir iş kolu, ardından ürünlerimizin yurt dışına ihracatını sağlamak. Lavanta, peyzaj anlamında çok az su tüketiyor, işçiliği çok az, bölge koşullarımıza ve hastalıklara dayanıklı. Bu durumdan da ciddi bir ekonomik katkı sağlayacağız. Mamak’ı tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirildiği ve işlendiği bir merkez haline getirmek istiyoruz. Kasım ayı sonuna kadar 130 bin lavanta toprakla buluşacak.”

Önce iş kolu sonra ihracat
Lavanta tarlaları, sıcak renkleri ve güzelliği ile doğal bir fotoğraf stüdyosu alternatifi sunuyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Önce iş kolu sonra ihracat hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Kasım 2020 tarihinde saat 15 52’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Önce iş kolu sonra ihracat haberi güncellenecektir.

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