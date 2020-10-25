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Ankara Haberleri: Onay vermeden zam yapıldı

ANKARA HABERLERİ

Onay vermeden zam yapıldı

Hürriyet Haber
25.10.2020 - 21:32 |Son Güncelleme :

Toplu taşıma araçlarının elektronik ücret toplama işlemlerini yürüten E-Kent firması, ANKARAKART satış bedeline 1 buçuk lira zam yaptı. Artışın, EGO’nun onayı olmadan, tek taraflı olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Hürriyet Haber

Toplu taşıma araçlarının elektronik ücret toplama işlemlerini yürüten E-Kent firması, ANKARAKART satış bedelini 7 TL’den 8 lira 50 kuruşa yükseltti. Firmanın, EGO’nun onayı olmadan, tek taraflı olarak bu artışı gerçekleştirdiğini ifade eden EGO Genel Müdürlüğü, şu açıklamayı yaptı: “Firma, EGO Genel Müdürlüğü ile Mart 2013 tarihinde yaptığı Elektronik Ücret Toplama Sözleşmesi’ne istinaden, izin almadan tek taraflı olarak bu artışı gerçekleştirmiştir.

TALEP KABUL EDİLMEMİŞTİ

E-Kent Firması bu yıl içerisinde, sözleşmenin ilgili maddesini ve yıllık ÜFE artış oranını gerekçe göstererek, ANKARAKART satış bedelinin artırılmasını EGO Genel Müdürlüğü’nden talep etmiştir. Yapılan değerlendirmede, hem geride kalan yedi yıllık süreçte yapılan zam oranları (2014 yılında ANKARAKART satış bedeli 5 TL iken daha sonraki yıllarda önce 5 lira 50 kuruşa sonra 6 TL’ye ve 2019 yılında ise 7 TL’ye çıkartılmıştır) hem de talep edilen zam oranının dengesizliği, ayrıca pandemi süreci nedeniyle vatandaşlarımızın yaşadığı ekonomik sıkıntılar da dikkate alınarak artış talepleri kabul edilmemiştir. EGO Genel Müdürlüğü olarak E-Kent firmasınca ANKARAKART satış bedeline yapılan zam kararına onay vermediğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla duyuruyoruz.”

Onay vermeden zam yapıldı

ALMAN HEYET İNCELEDİ

Etimesgut ve Mamak Şafaktepe’den sonra üçüncü şubesi GİMAT Halk Ekmek Satış Mağazası’nın yanında açılan Başkent Market’te, ağırlıklı olarak kadın kooperatifleri ve yerli üreticilerin günlük, doğal ve taze ürünleri satışa sunuluyor. Halk Ekmek Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu ile Alman Kooperatifler Birliği Türkiye Temsilcileri tarafından açılışı gerçekleştirilen Başkent Market’e Başkentliler de ilk günden yoğun ilgi gösterdi. Alman heyet, Başkent Market modelini yerinde inceleyerek, 13 kooperatif ve 2 yerli üretici birliğin toplam 621 kalem yöresel ürünü hakkında bilgi aldı.

Onay vermeden zam yapıldı

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ

Velioğlu, Başkent Market’lerin sayısını daha da artıracaklarını ve uluslararası iş birliği geliştireceklerini belirterek, şunları söyledi: “Kooperatif sayımız arttıkça ürün yelpazesi de genişleyecek. Piyasadan daha hesaplı ve kaliteli ürünler sunmak istiyoruz. Seneye Alman Kooperatifleri Birliği ile yerli kooperatiflerimizi bir araya getireceğiz. Avrupa Birliği standartlarında daha etkili ve daha verimli bir şekilde kooperatifçiliğin Ankara’da yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. Önümüzdeki süreçte kendilerinden eğitim ve proje desteği alacağız, iş birliği yapacağız.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Onay vermeden zam yapıldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Ekim 2020 tarihinde saat 21 32’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Onay vermeden zam yapıldı haberi güncellenecektir.

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