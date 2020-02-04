Okulda eğitim tarlada üretim

Ankara’nın en büyük tarımsal üretim havzası olan Polatlı’da, Tarım Üniversitesi kurulması için çalışmalar başladı. Bölgeye kurulması planlanan üniversite için akademisyen ve siyasetçilerin yer aldığı bir komisyon oluşturuldu. ‘Polatlı Tarım Üniversitesi’ projesi hakkında bir rapor hazırlayacak kurul, bu yazın başında raporu Yüksek Öğretim Kurumu’na (YÖK) sunacak. Gerekli onayların çıkmasının ardından, 2013 yılında Konya’da kurulan vakıf üniversitesinden sonra, Türkiye’nin bu alandaki ilk devlet üniversitesi Polatlı’da akademik hayatına başlayacak.Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, ilçenin tarım potansiyeline dikkat çekerek, “Uzun yıllardır üniversiteleşme gayretimiz var, Polatlı bunun için biçilmiş kaftan, tek vücut bu işin peşindeyiz” dedi. Çalışmaların takipçisi olacaklarını belirten Başkan Yıldızkaya, proje hakkında şu bilgileri verdi:

CİDDİ ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ

“Anadolu’nun birçok bölgesinde olduğu gibi her fakültenin olduğu bir üniversite değil, alanında uzman ülke ve bölge tarımına katkı sunacağına inandığımız bir tarım teknoloji üniversitesi kurulmasının amaçlıyoruz. Ciddi bir çalışma içersindeyiz. Örneklerini bulup ‘Neden tarım üniversitesi’ başlığını anlatmak ve kurulduğu takdirde ülke ve ilçe tarımına neler sunacağını nitelendirmek istiyoruz. Bununla ilgili bir komisyon oluşturduk, hazırladığımız raporu karar vericilere sunup, bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. İnşallah sonuç almayı umut ediyoruz.

POLATLI BİÇİLMİŞ KAFTAN

Önümüzdeki yaza kadar bunun raporlamasını bitirmeyi planlıyoruz. Polatlı bu konuda biçilmiş kaftan olur. Uygulama alanları yanı başında olacak. Öğrenciler sahaya inecek. Şu anda Polatlı’da her yıl 2 milyon 200 bin arazi ekiyoruz ve 100 binden fazla büyük baş hayvan var. Ayrıca Polatlı’da çok ciddi sayıda tarımsal makina üretip yurt dışına ihracat yapan firmalarımız var. Öğrenci sayısının çok veya az olmasının önemi yok, biz, ülkeye katkı sunacak nitelikli eleman yetiştiren ve aldığı kararlarla tarımı yönlendiren bir üniversite olsun istiyoruz.

KAMPÜS ARAZİSİ HAZIR

YÖK başta olmak üzere karar vericilere bu yılın ilk yarısından sonra raporumuzu sunmayı planlıyoruz. İşin içerisinde akademisyenler ve siyasetçiler var. Polatlı tek vücut bu işin peşinde. İmar planı bitmiş 2 bin dönümlük bir arazimiz üniversite kampüsü için hazır. Polatlı’da eğitim öğretim faaliyetinde bulunan meslek okulları var. Biz bunun tarım teknoloji üniversitesiyle taçlanmasını istiyoruz. Tohumculuk, tarım teknoloji alanında da çalışmalar yapan, kendine has bir üniversite istiyoruz.”

KİMLİĞİNE YAKIŞAN ÜNİVERSİTEYE KAVUŞACAKTIR

Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, “Polatlı’nın birçok ilden büyük olması, on binlerce yıllık tarihe ev sahipliği yapmış olması bile yeni bir üniversitenin kurulması için yeterli bir nedendir. Polatlı’ya yeni bir üniversite kurulması için oluşturduğumuz komitenin çalışmalarını dikkatle takip ediyoruz ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Hacı Bayram Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin hocamızın, üniversite talebimize çok olumlu yaklaşması ve desteklemesi bizim için çok değerlidir. Umuyorum ki; Polatlı, tarihi, kültürel, sosyal ve coğrafi kimliğine yakışan yeni bir üniversiteye kavuşacak” diye konuştu. AA

SOĞAN ÜRETİMİNİN YÜZDE 60’I POLATLI’DAN

Tarım ve hayvancılıkla ön plana çıkan Polatlı ilçesi ülkenin soğan üretiminin yüzde 60’ını karşılıyor. Ankara’nın yüz ölçümü bakımından en büyük ilçesi olan Polatlı’da her yıl binlerce arazide ekim yapılıyor, diğer yandan hayvancılık faaliyetleri de sürdürülüyor.

Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer başkanlığındaki komisyon, düzenlenen toplantıda bilgi alışverişinde bulundu. Toplantıya Tunçer’in yanı sıra, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, AK Parti İlçe Başkanı Aysel Demir, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güray Uyar ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversite Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazife Aslan da katıldı.