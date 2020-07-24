AHOK'da üye-kiracı anlaşmazlığı

Başkent’te 28 özel halk otobüsü sahibi, ekonomik sebeplerle Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifi’ne (AHOK) geçen hafta ihtarname çekerek, üyelikten ayrılmak istediklerini tebliğ etti. İhtarnamede otobüs sahibi esnaf, ‘kooperatif üyelik aidatı’ adı altında 2018’de hat başına 29 bin TL ödediklerini, 2020’de de kendilerinden 35’er bin TL istendiğini ifade etti. AHOK ise ihtarnameye verdiği cevapta, kooperatif üyeliği adı altında kimseden para istenmediğini ve 1 TL dahi alınmadığını belirterek, “Kooperatif hatlarında sözleşme karşılığı işletmecilik yapmakta olduğunuzu bildirmek isteriz” dedi. AHOK’tan ayrılmak için kendilerinden 250’şer bin TL ödemeleri istendiğini iddia eden esnaf, çarşamba günü otobüslerini Batıkent’te boş bir araziye çekerek kontak kapattı. Hukuki yoldan hak arayışına girdiklerini belirten esnaflardan Levent Tosun, şunları söyledi:

KİRACI OLDUĞUMUZ SÖYLENİYOR

“Mazot alacak paramız dahi kalmadı. Üyelikten çıkmak istediğimizi söylediğimizde bize verdikleri yanıtta, üye olmadığımız işletmeci, yani kiracı olduğumuz söyleniyor. Madem ben kiracıyım neden benden üye parası aldın ve istemeye devam ediyorsun? İhale öncesi üyelik parası verdik, o zaman şimdi niye ‘Sen kiracısın’ diyorsun? Çıkmak istiyoruz ama 250 bin lira para isteniyor.

23 YILLIK HAKKIMIZI YEDİRMEYİZ

Hiç para almadıklarını söylüyorlar. Ancak elimizde dekontlarımız var. 23 yıllık haklarımız bunlar, yedirmeyiz. Hukuk yoluyla hakkımızı isteyeceğiz. AHOK sistemiyle sıkıntımız var. Belediyemizle, Sayın Başkanımızla (Mansur Yavaş) sıkıntımız yok. Hizmet etmek istiyoruz ama AHOK çatısı altında değil. Ankara Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası (ÖHO) ya da başka bir çatı altında kendi sistemimizle çalışalım istiyoruz.”

AHOK: HAT KİRA BEDELİ GELİRLERDEN ÖDENDİ

AHOK Başkanı Kurtuluş Kara ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Birinci yıl sözleşme hat kira bedeli, kooperatif gelirleri üzerinden EGO Genel Müdürlüğü’ne ödenmiştir. İkinci yıl kira ödeme süreci Şubat 2020 döneminde başlamış; pandemi sürecinde ABB tarafından hat kira bedeli ödemesi ertelenmiştir. Gerek kooperatif gerekse esnaflarımızda kaynak olmadığı, EGO Genel Müdürlüğü’ne iletilmiştir. EGO Genel Müdürlüğü, kira ödemesiyle ilgili çözüm arayışına devam etmektedir. Basiretli tacir olan esnaflarımızın kendi hür iradeleri ile almış oldukları kararlara saygı duymaktayız.”

Esnaf dava dosyasında 2018’de AHOK tarafından kendilerine gönderildiğini ileri sürdüğü telefon mesajları ile banka dekontlarına da yer verdi.